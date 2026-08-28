MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»

Una situazione che l'MPS considera problematica «alla luce delle inchieste della magistratura e delle vicende nelle quali il consigliere di Stato è coinvolto». Nella lettera viene precisato che non vi è l'intenzione di «sostituirsi alla magistratura né formulare anticipazioni sull'esito dei procedimenti». Secondo il segretariato, tuttavia, accanto alla dimensione giudiziaria esiste «una questione politica e istituzionale che il Governo non può ignorare: la fiducia nelle istituzioni e la necessità di preservarne la credibilità e l'imparzialità».

La richiesta alla Presidente del Governo

Pur comprendendo la volontà di Zali di concludere alcuni dossier prima della partenza definitiva, l'MPS si domanda se non sarebbe «più saggio e soprattutto più comprensibile agli occhi della popolazione» che il consigliere di Stato si astenesse, fino alla fine di settembre, dall'accedere agli spazi, alle informazioni e alle attività dell'Amministrazione consentiti dalla sua carica.