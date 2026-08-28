Cristina D'Avena torna al Japan Matsuri con un live show tutto da cantare

Il concerto si inserisce nel programma della tredicesima edizione del Japan Matsuri, che per due giornate proporrà al pubblico un percorso tra le diverse anime della cultura nipponica, mettendo in dialogo tradizione e modernità. All’Espocentro di Bellinzona sono previsti spettacoli, concerti, arti marziali, manga, cosplay, workshop, conferenze, artigianato, esperienze culturali e specialità gastronomiche.

Al termine del live show è inoltre previsto un Meet & Greet con Cristina D’Avena. Il pubblico avrà così la possibilità di incontrare l’artista, ricevere un autografo e scattare una fotografia insieme a lei. Il ritorno della cantante al Japan Matsuri si propone quindi come uno dei momenti culminanti e conclusivi della manifestazione, unendo la dimensione del concerto a quella dell’incontro diretto con i fan e trasformando le sigle e i ricordi condivisi in un momento di festa collettiva.