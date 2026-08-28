Cristina D'Avena torna al Japan Matsuri con un live show tutto da cantare
L'apprezzata cantante parteciperà al festival bellinzonese domenica 20 settembre con concerto alle 16:45 e poi possibilità di un Meet & Greet.
BELLINZONA - La voce di Cristina D’Avena torna protagonista al Japan Matsuri, dove l’artista sarà tra gli ospiti della tredicesima edizione del festival, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 all’Espocentro di Bellinzona. Un appuntamento che punta a riunire generazioni diverse attraverso le celebri sigle dei cartoni animati che da decenni accompagnano bambini, ragazzi e adulti.
D’Avena si esibirà domenica 20 settembre alle 16:45 sul Palco principale dell’Espocentro con un live show dedicato alle sigle più amate. Il concerto sarà un viaggio musicale tra brani entrati nell’immaginario popolare e ricordi legati all’infanzia, con l’obiettivo di coinvolgere sia chi è cresciuto ascoltando la sua voce sia le nuove generazioni.
Da decenni tra le voci più riconoscibili dello spettacolo italiano, Cristina D’Avena ha contribuito con le sue interpretazioni a consolidare il rapporto del pubblico con numerose serie animate, molte delle quali provenienti dal Giappone. La sua partecipazione al Japan Matsuri rappresenta così un punto d’incontro tra musica, animazione e cultura pop giapponese, elementi centrali nell’identità della manifestazione.
Il concerto si inserisce nel programma della tredicesima edizione del Japan Matsuri, che per due giornate proporrà al pubblico un percorso tra le diverse anime della cultura nipponica, mettendo in dialogo tradizione e modernità. All’Espocentro di Bellinzona sono previsti spettacoli, concerti, arti marziali, manga, cosplay, workshop, conferenze, artigianato, esperienze culturali e specialità gastronomiche.
Al termine del live show è inoltre previsto un Meet & Greet con Cristina D’Avena. Il pubblico avrà così la possibilità di incontrare l’artista, ricevere un autografo e scattare una fotografia insieme a lei. Il ritorno della cantante al Japan Matsuri si propone quindi come uno dei momenti culminanti e conclusivi della manifestazione, unendo la dimensione del concerto a quella dell’incontro diretto con i fan e trasformando le sigle e i ricordi condivisi in un momento di festa collettiva.