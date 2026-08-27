Incalzata, la Magistratura risponde: «Un nuovo ingiustificato attacco»
Il Consiglio della magistratura difende il segreto istruttorio a tutela delle parti coinvolte.
BELLINZONA - LaRegione chiama e la Magistratura risponde, almeno in parte. Nell'edizione di oggi, giovedì 27 agosto, il foglio bellinzonese mette infatti sotto esame la gestione giudiziaria delle diverse vicende che coinvolgono, direttamente o indirettamente, il consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali.
Rivolgendosi pubblicamente al procuratore generale, LaRegione chiede in particolare se Zali sia stato sentito dopo la morte della 52enne di Melide e se siano stati acquisiti i suoi dispositivi elettronici. Domanda inoltre se esistano ulteriori procedimenti a suo carico e quale effetto possa avere la sua permanenza in governo sulle inchieste.
Ferma la risposta del Consiglio della magistratura che definisce, in una nota stampa, le richieste del quotidiano «un nuovo ingiustificato attacco» nei suoi confronti.
«Il Ministero pubblico ha svolto e sta svolgendo le attività istruttorie che le vicende evocate richiedono. Il segreto istruttorio in queste fasi delle indagini si impone a tutela dell’accertamento dei fatti e a protezione dei diritti delle parti coinvolte, vittime in primis».
«A tempo debito - viene specificato in seguito - e nella misura in cui le circostanze lo consentiranno, la cittadinanza sarà informata compiutamente, data la rilevanza e la drammaticità della vicenda. Ciò non significa negare a media e cittadini il diritto di conoscere i fatti, bensì assicurare che le inchieste vengano svolte efficacemente e nel rispetto della legge, delle vittime e, di riflesso, dell'intera collettività».