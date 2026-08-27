Incalzata, la Magistratura risponde: «Un nuovo ingiustificato attacco»

«A tempo debito - viene specificato in seguito - e nella misura in cui le circostanze lo consentiranno, la cittadinanza sarà informata compiutamente, data la rilevanza e la drammaticità della vicenda. Ciò non significa negare a media e cittadini il diritto di conoscere i fatti, bensì assicurare che le inchieste vengano svolte efficacemente e nel rispetto della legge, delle vittime e, di riflesso, dell'intera collettività».