«Le minacce sono da condannare. Ma fu lui a essere aggredito»

L'imputato: «Non volevo uccidere nessuno»

Infine, l’imputato ha preso nuovamente la parola: «Se davvero avessi voluto uccidere qualcuno, sarei sceso dalla macchina subito impugnando il bastone. Oppure potevo prendere i coltelli e la mazza che ho in casa. Ma non l’ho fatto, perché non volevo uccidere nessuno. Mi vergogno per le minacce e gli insulti. Ho sbagliato, non ne vado fiero. Non sono un santo, ma nemmeno un criminale». La sentenza è attesa per oggi, alle 17.30