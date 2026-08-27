Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

«Le minacce sono da condannare. Ma fu lui a essere aggredito»

La difesa del 53enne contesta l'accusa di tentato omicidio. L'imputato: «Chiedo scusa per gli insulti. Non sono un santo, ma nemmeno un criminale».
«Le minacce sono da condannare. Ma fu lui a essere aggredito»
Ti-Press (immagine simbolica)
«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»
LUGANO
1 gior

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni
LUGANO
21 ore

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni

Fatto di sangue a Gravesano, alla sbarra la persona che venne accoltellata
CANTONE
1 gior
2
12

Fatto di sangue a Gravesano, alla sbarra la persona che venne accoltellata

di Andrea QuadroniGiornalista
«Le minacce sono da condannare. Ma fu lui a essere aggredito»
La difesa del 53enne contesta l'accusa di tentato omicidio. L'imputato: «Chiedo scusa per gli insulti. Non sono un santo, ma nemmeno un criminale».

LUGANO - «Esisteva la rabbia e il dolore. Non un piano omicida».

È, in estrema sintesi, la tesi sostenuta nell’arringa dall’avvocato Olivier Ferrari. Per il difensore del 53enne italiano a processo alle Assise criminali di Lugano, l'imputato «è stato dipinto come un mostro, ma le prove raccontano una storia diversa da quella costruita dalla procuratrice pubblica».

«Dinamica dell'aggressione ribaltata»
Il legale contesta l’accusa di duplice tentato omicidio intenzionale per i fatti di Gravesano, parlando invece di «legittima difesa putativa». Secondo l’avvocato la dinamica dell’aggressione «è stata ribaltata: il mio assistito è l’aggredito».

Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe aggredito prima il compagno dell’ex moglie e poi il cognato, colpendo quest’ultimo al volto con un bastone. Sarebbe stato accecato da una furia cieca e inarrestabile, al punto da non rendersi nemmeno conto di essere stato accoltellato al costato. Una ricostruzione che il 53enne contesta, sostenendo invece di essere lui la vittima.

«Mi stupisce non vedere in aula, come imputato, il cognato»
Quanto al bastone, «sul quale non sono state trovate tracce ematiche del cognato», la decisione di prenderlo in un secondo momento, senza però usarlo, «non nasce da una volontà omicida, ma difensiva. Mi stupisce non vedere in aula, come imputato, il cognato (la cui posizione giuridica è ancora aperta, ndr)».

Per la difesa, le minacce «vanno deplorate e non minimizzate. Pagherà ed è giusto così». Tuttavia, non sarebbero la prova «di un piano criminale», bensì «l’urlo disperato di un uomo ingannato e manipolato. Erano un grido di dolore, non un progetto mortale. Un maldestro tentativo di arrivare alla verità».

La commisurazione della pena: 24 mesi (sospesi)
Alla luce di questa ricostruzione, la difesa ha chiesto una pena di 24 mesi, integralmente sospesi, accompagnata dall’obbligo di seguire un percorso terapeutico ambulatoriale. L’uomo è accusato anche di lesioni gravi e semplici, coazione e minaccia, oltre a ingiuria, ascolto e registrazione di conversazioni estranee e abuso di impianti di telecomunicazioni.

La procuratrice Petra Canonica Alexakis ha invece chiesto una pena di 9 anni di reclusione, oltre a novanta aliquote giornaliere. Ha domandato anche l’espulsione dalla Svizzera per 15 anni e l’imposizione di un trattamento ambulatoriale.

La difesa ha contestato anche il provvedimento di espulsione: «Risiede in Svizzera da 30 anni. Qui ha i suoi figli. Con l’Italia non ha più nulla a che fare».

L'imputato: «Non volevo uccidere nessuno»
Infine, l’imputato ha preso nuovamente la parola: «Se davvero avessi voluto uccidere qualcuno, sarei sceso dalla macchina subito impugnando il bastone. Oppure potevo prendere i coltelli e la mazza che ho in casa. Ma non l’ho fatto, perché non volevo uccidere nessuno. Mi vergogno per le minacce e gli insulti. Ho sbagliato, non ne vado fiero. Non sono un santo, ma nemmeno un criminale». La sentenza è attesa per oggi, alle 17.30

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
assise criminali luganodiritto penalegravesanolegittima difesaprocessotentato omicidio

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa
LIVE
EUROPA
2 gior
19
59

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
51

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico

Cade mentre è alla ricerca di funghi: muore un 48enne
LIVE
SERRAVALLE
2 gior

Cade mentre è alla ricerca di funghi: muore un 48enne

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»
LIVE
CANTONE
2 gior

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso
LIVE
COLDRERIO
8 ore
49
58

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso

Dorme lassù ormai da mesi: il video
LIVE
LAVIZZARA
2 gior
4
52

Dorme lassù ormai da mesi: il video

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»
LIVE
MINNESOTA
2 gior
9
101

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»

È morta Dolly Parton
LIVE
STATI UNITI
1 gior
4

È morta Dolly Parton

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini
LIVE
VAUD
1 gior
126
215

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini

La figlia chiede verità sulla morte della madre
LIVE
MELIDE
2 gior

La figlia chiede verità sulla morte della madre

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni
LIVE
ZURIGO
18 ore
25

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»
LIVE
VALLESE
23 ore
33
80

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»

Un colore che proprio stona
LIVE
LUGANO
8 ore
47
102

Un colore che proprio stona

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi
LIVE
CANTONE
6 ore
24
67

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»
LIVE
ROSSA (GR)
1 gior
4

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»

È morto il miliardario Klaus-Michael Kühne (e non aveva eredi)
LIVE
SVIZZERA
3 gior

È morto il miliardario Klaus-Michael Kühne (e non aveva eredi)

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
24
75

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»

Torna la pioggia
LIVE
CANTONE
2 gior
11
38

Torna la pioggia

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi
LIVE
NEPAL
1 gior

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
20

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»

Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari
LIVE
BERNA
2 gior
3
35

Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari

I prezzi della benzina tornano a scendere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
35

I prezzi della benzina tornano a scendere

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»
LIVE
CANTONE
2 gior

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie
LIVE
BELLINZONA
22 ore
16
114

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì
LIVE
HCAP
1 gior
37
98

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»
LIVE
CANTONE
1 gior
39
116

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic
LIVE
LUGANO
21 ore
1

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic

Sulla comanda batte "brucia le uova e sputaci dentro": perdonato il cameriere
LIVE
ITALIA
2 gior
13
70

Sulla comanda batte "brucia le uova e sputaci dentro": perdonato il cameriere

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%
LIVE
SVIZZERA
16 ore
13
62

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»
LIVE
SOLETTA
1 gior
22
75

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»
LIVE
LUGANO
1 gior

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»

Comparto di via Besso, tutto quello che cambierà in questi giorni
LIVE
LUGANO
2 gior
4
18

Comparto di via Besso, tutto quello che cambierà in questi giorni

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri
LIVE
CANTONE
1 gior
32

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri

È morto Fabio Grossi
LIVE
ITALIA
1 gior
12

È morto Fabio Grossi

Desirée non più tornata dalla ricreazione
LIVE
ZURIGO
2 gior

Desirée non più tornata dalla ricreazione

Cervelat gratis a Cresciano
LIVE
CRESCIANO
2 gior
16
33

Cervelat gratis a Cresciano

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni
LIVE
LUGANO
21 ore

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
LIVE
LOCARNO
1 gior

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago

Uber alla AIL Arena: «Il suolo pubblico è in omaggio?»
LIVE
LUGANO
3 gior
47
64

Uber alla AIL Arena: «Il suolo pubblico è in omaggio?»

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
3
14

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»

È morto Tim Curry
LIVE
STATI UNITI
21 ore

È morto Tim Curry

L'Italia soffierà alla Svizzera Alessandro Romano?
LIVE
CALCIO
3 gior
11
26

L'Italia soffierà alla Svizzera Alessandro Romano?

Da soli si paga di più: tasche vuote per i single
LIVE
SVIZZERA
2 gior
33
89

Da soli si paga di più: tasche vuote per i single

Gianni Morandi arriva a Locarno
LIVE
LOCARNO
1 gior
11
35

Gianni Morandi arriva a Locarno

I cancelli degli US Open sbattuti in faccia a Wawrinka
LIVE
TENNIS
2 gior
32
73

I cancelli degli US Open sbattuti in faccia a Wawrinka

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»
LIVE
CANTONE
20 ore

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»
LIVE
CANTONE
8 ore
13
40

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»

ULTIME NOTIZIE TICINO
BancaStato, Fabrizio Cieslakiewicz: «C'è una reale soddisfazione»
LIVE
CANTONE
3 min

BancaStato, Fabrizio Cieslakiewicz: «C'è una reale soddisfazione»

Strada della Calanca, la riapertura (parziale) non prima della prossima settimana
LIVE
CALANCA (GR)
17 min

Strada della Calanca, la riapertura (parziale) non prima della prossima settimana

La "carica dei 105" apprendisti e stagisti... diplomati e premiati
LIVE
CANTONE
31 min

La "carica dei 105" apprendisti e stagisti... diplomati e premiati

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 ore
12

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...

Dal 29 agosto entrano in funzione i primi semafori intelligenti
LIVE
CADENAZZO
2 ore
13
41

Dal 29 agosto entrano in funzione i primi semafori intelligenti

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
LIVE
BELLINZONA
2 ore

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»

Fuori di zucca, ecco il primo villaggio delle zucche in Ticino
LIVE
SAVOSA
3 ore
3

Fuori di zucca, ecco il primo villaggio delle zucche in Ticino

MeteoSvizzera, il nuovo sistema di allerte è basato sull’intelligenza artificiale
LIVE
CANTONE
3 ore
8
30

MeteoSvizzera, il nuovo sistema di allerte è basato sull’intelligenza artificiale

Ritorno a scuola: i consigli per un tragitto più sicuro
LIVE
CANTONE
3 ore

Ritorno a scuola: i consigli per un tragitto più sicuro

Nasce il Family Month: un mese di eventi per le famiglie locarnesi
LIVE
LOCARNO
3 ore
4

Nasce il Family Month: un mese di eventi per le famiglie locarnesi