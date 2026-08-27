Formazione musicale: rette ridotte per i giovani

L’obiettivo è ampliare l’accesso alla formazione musicale per bambini e giovani e, allo stesso tempo, adeguare le basi legali cantonali alle normative federali. Una particolare attenzione sarà rivolta alle famiglie economicamente più fragili che beneficiano di specifici sussidi cantonali: per loro è prevista un’ulteriore riduzione della retta, che potrà arrivare fino al 90%. Si amplia anche la platea dei giovani beneficiari, con la soglia massima di età che passa da 20 a 25 anni.