Circuito di Campione 2026. Ecco cosa ci aspetterà
La co-organizzatrice Nunzia Del Gaudio ci racconta gli appuntamenti e le novità dell'evento.
La co-organizzatrice Nunzia Del Gaudio ci racconta gli appuntamenti e le novità dell'evento.
CAMPIONE D'ITALIA - Dal 3 al 6 settembre Campione d’Italia torna ad accendere i motori con la seconda edizione del Circuito di Campione. Un appuntamento che quest’anno porterà sulle strade dell’enclave 120 vetture, dalle storiche alle supercar, affiancando alla passione per i motori numerosi eventi e iniziative dedicate al pubblico.
Dai tour tra Campione e Lugano ai giri sull’antico circuito, passando per il Mini GP dedicato ai più piccoli, gli idrovolanti sul Ceresio, le Formula 3, i giri notturni e le premiazioni finali: il programma si svilupperà nell’arco di quattro giornate.
Nel nostro video, la co-organizzatrice Nunzia Del Gaudio ci accompagna alla scoperta dell’edizione 2026, raccontandoci come si svolgeranno le giornate e quali saranno gli appuntamenti e le novità da non perdere.