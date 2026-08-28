Circuito di Campione 2026. Ecco cosa ci aspetterà

Dai tour tra Campione e Lugano ai giri sull’antico circuito, passando per il Mini GP dedicato ai più piccoli, gli idrovolanti sul Ceresio, le Formula 3, i giri notturni e le premiazioni finali: il programma si svilupperà nell’arco di quattro giornate.

Nel nostro video, la co-organizzatrice Nunzia Del Gaudio ci accompagna alla scoperta dell’edizione 2026, raccontandoci come si svolgeranno le giornate e quali saranno gli appuntamenti e le novità da non perdere.