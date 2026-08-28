Il Soccorso Alpino compie 50 anni: porte aperte, elicotteri, voli panoramici e musica live
Evento aperto a tutti con dimostrazioni, voli in elicottero e musica dal vivo, a sostegno del Nepal.
Evento aperto a tutti con dimostrazioni, voli in elicottero e musica dal vivo, a sostegno del Nepal.
BIASCA - Il Soccorso Alpino Svizzero SAS Biasca festeggia sabato 29 agosto 2026 il 50esimo anniversario della fondazione con una giornata di porte aperte nella sede principale di via Ai Pascoli 3. L'appuntamento celebra mezzo secolo di attività sul territorio nell'ambito della sicurezza e del soccorso in montagna.
A partire dalle 10 sarà possibile visitare la sede e incontrare i soccorritori e i principali partner. In programma esposizioni di veicoli e materiali e attività rivolte ad adulti e bambini. Durante l'intera giornata sarà inoltre presente il nuovo elicottero della REGA, mentre un elicottero della Heli-TV sarà a disposizione per voli panoramici.
Attorno alle 11.30 è previsto un momento istituzionale, seguito alle 12 dai maccheroni al prezzo di 5 franchi. I festeggiamenti proseguiranno dalle 18 con griglia e musica dal vivo degli Osogna Project, fino alle 2.
L'iniziativa avrà anche una finalità solidale. Il Soccorso Alpino di Biasca ha annunciato che gran parte del ricavato dei festeggiamenti per il 50esimo anniversario sarà devoluto in favore del Nepal, colpito da una tragedia. L'organizzazione riferisce di essere in stretto contatto con l'Associazione Mani per il Nepal.