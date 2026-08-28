Il Soccorso Alpino compie 50 anni: porte aperte, elicotteri, voli panoramici e musica live

A partire dalle 10 sarà possibile visitare la sede e incontrare i soccorritori e i principali partner. In programma esposizioni di veicoli e materiali e attività rivolte ad adulti e bambini. Durante l'intera giornata sarà inoltre presente il nuovo elicottero della REGA, mentre un elicottero della Heli-TV sarà a disposizione per voli panoramici.