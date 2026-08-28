Via l'Ecopunto all'ex posteggio Pestalozzi... e scoppia la polemica
Dal 24 agosto il punto di raccolta non è più accessibile: per chi non ha l’auto o ha difficoltà a muoversi può essere un vero problema. La Commissione di quartiere: «Ci muoveremo per chiederne un altro»
Dal 24 agosto il punto di raccolta non è più accessibile: per chi non ha l’auto o ha difficoltà a muoversi può essere un vero problema. La Commissione di quartiere: «Ci muoveremo per chiederne un altro»
BESSO - C'è parecchio malcontento per gli abitanti della zona attorno alla stazione di Lugano. Da anni sono confrontati con i rumori dei lavori notturni, con cambiamenti di corsie e da tutta una serie di interventi dei cantieri attivi nella riorganizzazione del comparto di Besso e nella realizzazione del futuro volto della stazione ferroviaria. E di fronte alla notizia data martedì che nei prossimi giorni prenderanno avvio i lavori principali nell’area dell’ex posteggio Pestalozzi, il malumore è destinato ad aumentare.
Tra le novità fastidiose c’è infatti l’eliminazione dell’Ecopunto, che dal 24 agosto non è più accessibile. «Era l'unico luogo dove potevamo buttare il vetro» ci scrive un utente. Gli utenti potranno utilizzare i contenitori dell’Ecocentro di Breganzona, si legge nel comunicato diffuso dalla Città. «Ma si immagina cosa vuol dire per un anziano andare a piedi da via Borromini o da Via Rodari, fino a Breganzona?». In effetti si tratta di una soluzione che, per chi non dispone di un’auto o ha difficoltà negli spostamenti, può rappresentare un problema, soprattutto quando si tratta di trasportare materiali pesanti, come il vetro. «Per chi abita nei dintorni della stazione, sono 31 minuti a piedi fino all'Ecocentro di Breganzona. Dieci minuti in auto e solo per buttare delle bottiglie».
Interpellata sulla questione, la Commissione di quartiere fa sapere di essere a conoscenza della situazione e ricorda la presenza di altri ecopunti, come quello di via Cortivallo. Per quanto riguarda la raccolta dei sacchi e della carta, inoltre, «nelle vicinanze qualcosa c’è». La Commissione precisa tuttavia di non essersi ancora chinata sulla problematica: se ne discuterà durante la riunione prevista nei primi giorni di settembre. «Potremmo chiedere di predisporne un altro, perché molto probabilmente sparirà del tutto».
Ma un'alternativa alla chiusura dell'Ecopunto Ex Pestalozzi era comunque stata prevista. Dalla Divisione Spazi urbani della Città di Lugano ci fanno sapere che era stata pianificata «la realizzazione di un ecopunto temporaneo in via Basilea, attivo per tutta la durata del cantiere. Il progetto ha tuttavia subito dei ritardi a causa di tre opposizioni, che stiamo cercando di risolvere».
Nel frattempo, per garantire la raccolta del vetro, la Città ha previsto il posizionamento di «tre nuovi contenitori nel quartiere di Besso: il primo accanto ai contenitori interrati di via Stabile, nei pressi della scuola dell'infanzia Besso; il secondo in via Moncucco, di fronte all'autosilo; e il terzo presso i contenitori interrati di via Jelmini.
Per quanto riguarda invece i rifiuti solidi urbani, la carta e il cartone, così come l'alluminio e la latta, potranno essere conferiti negli altri contenitori già presenti sul territorio. Gli altri rifiuti riciclabili potranno invece essere smaltiti in uno degli ecocentri della Città».