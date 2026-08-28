Via l'Ecopunto all'ex posteggio Pestalozzi... e scoppia la polemica

Interpellata sulla questione, la Commissione di quartiere fa sapere di essere a conoscenza della situazione e ricorda la presenza di altri ecopunti, come quello di via Cortivallo. Per quanto riguarda la raccolta dei sacchi e della carta, inoltre, «nelle vicinanze qualcosa c’è». La Commissione precisa tuttavia di non essersi ancora chinata sulla problematica: se ne discuterà durante la riunione prevista nei primi giorni di settembre. «Potremmo chiedere di predisporne un altro, perché molto probabilmente sparirà del tutto».

Ma un'alternativa alla chiusura dell'Ecopunto Ex Pestalozzi era comunque stata prevista. Dalla Divisione Spazi urbani della Città di Lugano ci fanno sapere che era stata pianificata «la realizzazione di un ecopunto temporaneo in via Basilea, attivo per tutta la durata del cantiere. Il progetto ha tuttavia subito dei ritardi a causa di tre opposizioni, che stiamo cercando di risolvere».