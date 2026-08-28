Ancora qualche temporale ma poi un weekend baciato dal sole
Attesi rovesci intensi fino alle prime ore di sabato, poi temperature in aumento e condizioni ideali per godersi l'ultimo settimana prima del rientro a scuola.
LUGANO - Tenete l'ombrello a portata di mano, almeno per oggi. Piogge intense infatti interesseranno il Ticino e il Moesano fino alle prime ore di sabato, per poi lasciare spazio a un netto miglioramento e a un weekend tendenzialemente soleggiato.
Secondo MeteoSvizzera, la giornata odierna sarà perlopiù nuvolosa con rovesci o temporali, soprattutto tra il Mendrisiotto e l'Alto Moesano con 60/80 mm di pioggia attesi. A tal proposito è stato diramato un avviso di pericolo moderato (livello 2) valido fino alle 4 di domani mattina.
Possibili conseguenze: aumento del livello dei ruscelli, soprattutto se il suolo è già fradicio.
Raccomandazioni di comportamento: prestare attenzione agli eventuali avvisi di piena dell’Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); evitare di sostare in prossimità di corsi o specchi d’acqua e vicino a pendii ripidi.
Fino a domani mattina, dunque, saranno possibili temporali, anche di forte intensità, con accumuli localmente abbondanti. Nelle restanti valli del Grigioni italiano e in Engadina si prevede nuvolosità variabile con rovesci o temporali isolati al mattino, più frequenti nella seconda parte della giornata.
Sono attese inoltre forti raffiche di vento in prossimità dei temporali; dal pomeriggio il vento sarà moderato o a tratti forte da sud anche a basse quote. Temperature massime basse, non superiori ai 24 gradi.
Da domani è però atteso un netto miglioramento. Sabato sarà generalmente soleggiato con massime intorno ai 28 gradi. Anche domenica il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con la possibilità di qualche cumulo pomeridiano sulle Alpi, ma generalmente asciutto. L'estate, insomma, non è ancora finita.