Un defibrillatore pubblico al Maglio

«La presenza di defibrillatori facilmente accessibili e collocati in punti strategici sul territorio comunale consente di ridurre i tempi di intervento in caso di arresto cardiaco. In queste situazioni, i primi minuti sono determinanti: poter disporre rapidamente di un defibrillatore può aumentare in modo significativo le possibilità di sopravvivenza e contribuire concretamente a salvare vite, in attesa dell’arrivo dei soccorsi professionali», aggiunge.

La mappa con l’ubicazione dei defibrillatori pubblici è consultabile sul sito della Fondazione Ticino Cuore.