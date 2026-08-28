Un defibrillatore pubblico al Maglio
Un nuovo dispositivo salvavita allarga la rete del Luganese e sarà situato nei pressi del Fight Gym Club.
LUGANO - I Comuni di Canobbio e Lugano informano che il defibrillatore già presente all’interno della struttura del Fight Gym Club in via della Stampa 1 a Canobbio, è stato ricollocato all’esterno, «così da garantirne l’accessibilità al pubblico anche al di fuori degli orari di apertura della palestra», spiega la Città in una nota odierna.
«Ampliare progressivamente la rete dei defibrillatori pubblici e garantirne una presenza sempre più capillare sul territorio rappresenta un investimento concreto nella sicurezza e nella tutela della salute della popolazione», conferma il Municipio.
«La presenza di defibrillatori facilmente accessibili e collocati in punti strategici sul territorio comunale consente di ridurre i tempi di intervento in caso di arresto cardiaco. In queste situazioni, i primi minuti sono determinanti: poter disporre rapidamente di un defibrillatore può aumentare in modo significativo le possibilità di sopravvivenza e contribuire concretamente a salvare vite, in attesa dell’arrivo dei soccorsi professionali», aggiunge.
La mappa con l’ubicazione dei defibrillatori pubblici è consultabile sul sito della Fondazione Ticino Cuore.