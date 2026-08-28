Da mulino in disuso a simbolo della Valle di Muggio

La siccità è una vera sfida

Quest’anno, però, la sfida è stata la siccità. «Con meno acqua, ne scorre meno anche nel fiume. Abbiamo bisogno di un quantitativo minimo per far girare la ruota e azionare le macchine, che pesano 600 chili. Ci accorgiamo subito della differenza: è bastata un po’ di pioggia l’altra sera e già ieri e oggi abbiamo visto che la ruota gira più velocemente. In questo momento produciamo circa 20-25 chili all’ora, mentre normalmente arriviamo a 100. È una bella differenza. Speriamo che inizi a piovere, perché abbiamo tante richieste».

Una festa per celebrare i 30 anni dal recupero

Il Mulino di Bruzella ha riaperto i battenti nel 1996 dopo un periodo di disuso e da allora è entrato a far parte del Museo etnografico della Valle di Muggio. Per celebrare il 30esimo anniversario è stata organizzata una giornata di festa.