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LOCARNO

Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»

Il vicesindaco, che ha partecipato ai festeggiamenti, sottolinea il valore degli anziani per la comunità: «Conoscono la strada e sono una guida per i giovani».
Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»
Città di Locarno
Fonte Città di Locarno
elaborata da Redazione
Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»
Il vicesindaco, che ha partecipato ai festeggiamenti, sottolinea il valore degli anziani per la comunità: «Conoscono la strada e sono una guida per i giovani».

LOCARNO -  Un traguardo davvero straordinario quello celebrato ieri da Betti Adamina, che ha festeggiato in ottima forma il suo 104° compleanno, circondata dall’affetto della famiglia e degli amici.

Per celebrare l’importante ricorrenza è stato organizzato un rinfresco presso il ristorante Farfalla della Residenza al Lido, struttura nella quale risiede dal 2018.

Ai festeggiamenti per questo importante compleanno hanno preso parte quattro generazioni della famiglia, tutte domiciliate nel Locarnese, insieme alla direttrice della Residenza al Lido, Natascha Colucci, e ad alcune amiche di lunga data.

A portarle gli auguri della Città di Locarno c’era il vicesindaco Claudio Franscella, che ha voluto brindare personalmente con la festeggiata sottolineando il valore che le persone anziane rappresentano per l’intera comunità: «Sappiamo bene che i giovani sanno correre veloci, però gli anziani conoscono la strada. Per questo sono una guida importante per tutta la nostra società e, soprattutto, per la nostra gioventù. E la signora Betti, essendo la decana del nostro Comune, è quindi diventata il punto di riferimento per tutti e rappresenta una parte preziosa della memoria di Locarno».

Interpellata sul segreto per raggiungere un'età così avanzata mantenendosi in così buona forma, Betti Adamina ha risposto con la consueta pacatezza, spiegando di aver sempre vissuto senza vizi e senza eccessi. Una semplice filosofia di vita che, a 104 anni, sembra aver dato ottimi frutti.

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