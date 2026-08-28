Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»

Ai festeggiamenti per questo importante compleanno hanno preso parte quattro generazioni della famiglia, tutte domiciliate nel Locarnese, insieme alla direttrice della Residenza al Lido, Natascha Colucci, e ad alcune amiche di lunga data.

A portarle gli auguri della Città di Locarno c’era il vicesindaco Claudio Franscella, che ha voluto brindare personalmente con la festeggiata sottolineando il valore che le persone anziane rappresentano per l’intera comunità: «Sappiamo bene che i giovani sanno correre veloci, però gli anziani conoscono la strada. Per questo sono una guida importante per tutta la nostra società e, soprattutto, per la nostra gioventù. E la signora Betti, essendo la decana del nostro Comune, è quindi diventata il punto di riferimento per tutti e rappresenta una parte preziosa della memoria di Locarno».