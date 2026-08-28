A causa del maltempo niente Street Food Festival questa sera, si riprende sabato
La decisione, viste le previste precipitazioni attese nella giornata di oggi, è stata comunicata a mezzogiorno dall'organizzazione.
TESSERETE - Si attendevano lumi, e sono arrivati puntuali alle 12 sulle pagine di Visit Capriasca.
A causa delle precipitazioni previste per questo venerdì pomeriggio e serata lo Street Food Festival Capriasca non avrà luogo.
«L’evento riprenderà regolarmente sabato 29 agosto alle ore 18», conferma la nota.
Uno dei più grandi eventi dedicati ai sapori di strada del cantone, lo Street Food Festival si tiene nel grande piazzale delle Scuole elementari di Tesserete. Presenti oltre 30 food truck con sapori da diverse parti del mondo, piatti dolci e salati, prodotti del territorio, cocktail e birre artigianali.
Ad accompagnare l'offerta gastronomica c'è la musica dal vivo, con un concerto ogni sera a partire dalle 21. Sabato a suonare live sarà la Rufus Band.
Spazio anche alle famiglie: durante tutte e tre le serate, dalle 18 alle 22, sarà allestita un'ampia area dedicata a bambine e bambini, con animazione e diverse attività.
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