Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali
La 52enne sarebbe deceduta per annegamento. Al momento si esclude l'intervento di terze persone.
La 52enne sarebbe deceduta per annegamento. Al momento si esclude l'intervento di terze persone.
MELIDE - La 52enne trovata senza vita ieri pomeriggio nelle acque del Ceresio a Melide è la donna che aveva pubblicato sui social le registrazioni delle telefonate con il consigliere di Stato Claudio Zali. A riferirlo è La Regione.
Secondo le prime informazioni, la causa della morte sarebbe annegamento e al momento non si ipotizza il coinvolgimento di terzi.
Il corpo, appartenente a una residente di Melide, è stato rinvenuto poco dopo le 17.30 e la notizia è stata diffusa dalla Polizia cantonale intorno alle 22. Inutili i tentativi di rianimazione.
Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Città di Lugano e la Ceresio Sud. L’autopsia chiarirà le cause esatte del decesso. Intanto, andando a controllare, il profilo Instagram utilizzato per diffondere gli audio risulta cancellato.
Le indagini, coordinate dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri, sono in corso e vengono condotte nel massimo riserbo.
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