«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
Edwin Bürge-Sutter, presidente della Società Svizzera dell'Attacco di Tradizione, spiega le circostanze sfortunate che hanno portato all'incidente in carrozza.
PONTRESINA - Un morto e dodici feriti: questo il tragico bilancio del grave incidente in carrozza verificatosi sabato in Val Roseg, nei Grigioni. Ma può davvero essere così pericoloso un giro in carrozza? Ce lo spiega Edwin Bürge-Sutter, presidente della Società Svizzera dell'Attacco di Tradizione.
Cosa può dirci del grave incidente nella valle di Roseg?
«Questo è un caso eccezionalmente tragico. Nei miei 48 anni come cocchiere non ho mai vissuto una cosa simile. Purtroppo, l’incidente trasmette un’immagine sbagliata delle gite in carrozza, perché di principio queste non sono pericolose. In questo caso, probabilmente, una serie di circostanze molto sfortunate ha portato all’incidente. A un certo punto, un cocchiere si trova in una situazione in cui non può fare nulla».
Secondo la polizia, il cocchiere si è accorto che il traino frenava male. Quanto diventa pericoloso se i freni smettono di funzionare?
«Soprattutto in discesa, un guasto tecnico può diventare pericoloso molto rapidamente. Normalmente una carrozza viaggia a passo d’uomo, a circa 6 chilometri all’ora. Al trotto da 10 a 18 chilometri all’ora. I freni normali devono reggere queste velocità. Per come conosco l’azienda coinvolta, lì vengono utilizzati cavalli pesanti, abituati a trainare un certo carico. Tuttavia, se un traino pesante prende velocità in discesa e i freni non funzionano più, entrano in gioco forze enormi».
Da cosa dipende la sicurezza di una corsa in carrozza?
«È fondamentale che l’attrezzatura sia adeguata, che i veicoli siano ben mantenuti e che i freni funzionino perfettamente. Inoltre, sia i cavalli sia il cocchiere devono sapere come reagire in situazioni difficili. Soprattutto sui sentieri sterrati, la frenata è delicata: se le ruote si bloccano, la carrozza può sbandare. In questi casi, bisogna allentare un po’ i freni, altrimenti si può perdere la stabilità, ad esempio su una cunetta laterale. Ma il problema più grande, secondo me, sono le influenze esterne».
Cosa intende con questo?
«Faccio appello a tutte le persone e agli utenti della strada che incontrano una carrozza di avere maggiore rispetto. Mi capita spesso che le auto passino troppo vicino o troppo velocemente alle carrozze. Questo può innervosire o spaventare i cavalli. Proprio così possono crearsi situazioni pericolose. Se i cavalli non vengono messi in difficoltà e non ci sono imprevisti tecnici, una carrozza normalmente può essere guidata in modo tranquillo e controllato».