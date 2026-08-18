Fine dello stop: la Svizzera torna a trasferire richiedenti asilo verso l'Italia

3'784 richiedenti asilo rimasti in Svizzera

La SEM, per il momento, non rivela quanti voli siano già stati prenotati né quante persone saranno trasferite dalla fine di agosto. Secondo i suoi dati, dalla fine del 2022 l'Italia avrebbe dovuto riammettere dalla Svizzera un numero complessivo di 3'784 richiedenti asilo. Quasi la metà ha nel frattempo ottenuto protezione in Svizzera e può restare, mentre per oltre 1'300 persone la procedura è ancora in corso.