Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

Il microfono spento

«Noi abbiamo la competenza per eventualmente fare ricorso a questa decisione del Consiglio della magistratura» e «io ho portato gli elementi che a nostro avviso pongono dei problemi. Ve li abbiamo dati in modo che possiate decidere con cognizione di causa», ha sottolineato Pronzini che, “beccato” dalla collega Natalia Ferrara ─ «Non siamo sopra la legge. Non si può ogni volta, con delle mozioni d’ordine, approfittare del pulpito e dell’immunità parlamentare per raccontare dei fatti protetti dal segreto» e, ha concluso, «non ho intenzione di prestarmi a questo massacro in tutte le sedute di questo parlamento» ─, ha poi tirato in ballo «la Navigazione» e presunte minacce «a due parlamentari».

Richiamato dalla presidente Lepori ─ «per piacere, rimaniamo sul tema» ─, Pronzini ha ribadito il punto e il suo microfono è stato quindi spento. «Non va bene così», ha replicato. «Va bene, perché la questione sta degenerando», ha ribattuto la presidente.