Che fine ha fatto la zucca gigante da 460 chili?
Dopo aver fatto tappa in quattro mercatini ticinesi, l'enorme ortaggio è stato tagliato: ecco cosa è successo alla polpa e ai suoi preziosi semi.
Dopo aver fatto tappa in quattro mercatini ticinesi, l'enorme ortaggio è stato tagliato: ecco cosa è successo alla polpa e ai suoi preziosi semi.
Dopo aver attraversato il Ticino e attirato la curiosità di numerosi visitatori, la zucca gigante da 460 chilogrammi ha concluso il suo viaggio. L'enorme ortaggio, protagonista durante i mesi di ottobre e novembre di quattro mercatini, è stato tagliato il giorno successivo alla Sagra di San Martino (Mendrisio), regalando un'ultima sorpresa ai presenti.
A raccontare la conclusione di questa insolita avventura è Giorgio Cereghetti, organizzatore della Sagra della zucca di Castel San Pietro. Nel corso dell'autunno, la zucca aveva fatto tappa a Bellinzona, Castel San Pietro, Savosa e infine a Mendrisio, in occasione della Sagra di San Martino, suscitando ovunque grande interesse.
Una polpa spessa 30 centimetri e semi fuori misura
Il momento del taglio ha riservato diverse sorprese. All'interno della zucca, infatti, i presenti hanno potuto osservare una polpa spessa circa 30 centimetri e una cavità centrale dal diametro di circa un metro.
Ma a catturare maggiormente l'attenzione sono stati i semi, naturalmente molto più grandi di quelli di una zucca tradizionale. Considerati particolarmente preziosi per le future coltivazioni, sono stati raccolti e distribuiti ad alcuni interessati, mentre una parte è stata inviata al coltivatore.
La polpa diventa un banchetto per gli animali
Nulla è andato sprecato. La polpa dell'enorme zucca è stata infatti destinata all'alimentazione di alcuni animali che, inizialmente incuriositi, l'hanno divorata con gusto, mostrando di apprezzarne la qualità.
Si conclude così il percorso ticinese della zucca da 460 chilogrammi, che per diverse settimane ha rappresentato un'attrazione nei mercatini autunnali del Cantone.
Ma l'esperienza potrebbe ripetersi. Come anticipato da Cereghetti, l'appuntamento è già fissato per il prossimo autunno, con la speranza di presentare una zucca ancora più grande. Magari proprio grazie ai semi recuperati dall'esemplare di quest'anno.