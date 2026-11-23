Una polpa spessa 30 centimetri e semi fuori misura

Il momento del taglio ha riservato diverse sorprese. All'interno della zucca, infatti, i presenti hanno potuto osservare una polpa spessa circa 30 centimetri e una cavità centrale dal diametro di circa un metro.

Ma a catturare maggiormente l'attenzione sono stati i semi, naturalmente molto più grandi di quelli di una zucca tradizionale. Considerati particolarmente preziosi per le future coltivazioni, sono stati raccolti e distribuiti ad alcuni interessati, mentre una parte è stata inviata al coltivatore.