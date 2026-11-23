Scoppia la pentola mentre cucinano, ferite una 36enne e una minorenne
L'incidente si è verificato all'aperto, nei pressi del Parco Rocul di Riva S. Vitale. Per la donna ustioni tanto gravi da necessitare il trasporto in elicottero Oltregottardo.
La Polizia cantonale comunica che il 22.11.2026, poco dopo le 14, a Riva San Vitale, nei pressi del parco Rocul, si è verificato un infortunio.
Stando a una prima ricostruzione, una 36enne cittadina afghana residente nel Mendrisiotto stava cucinando all'aperto utilizzando una pentola su una stufa a legna. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, si è verificato uno scoppio che ha causato il ferimento della donna e di una minorenne.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Mendrisio nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) e della Rega, che, dopo aver prestato le prime cure, hanno provveduto al trasporto in ambulanza all'ospedale della donna e della minorenne.
In base alle prime valutazioni mediche, la 36enne ha riportato gravi ustioni che hanno necessitato un suo successivo trasferimento in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata oltre San Gottardo.
Meno gravi, per contro, le condizioni della minore.
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