Ignazio Cassis ai 52 nuovi medici: «Un paziente è più di una diagnosi»
Il consigliere federale ha invitato i laureati all'USI a privilegiare il rapporto umano e la responsabilità nell’uso delle risorse sanitarie.
Il consigliere federale ha invitato i laureati all'USI a privilegiare il rapporto umano e la responsabilità nell’uso delle risorse sanitarie.
LUGANO - «Non tutto ciò che è nuovo è migliore, non tutto ciò che costa di più cura meglio». È il messaggio che Ignazio Cassis ha rivolto ai 52 nuovi medici dell'Università della Svizzera italiana (USI), che sabato hanno celebrato la conclusione degli studi a Lugano. Il consigliere federale li ha invitati a guardare alla medicina del futuro senza dimenticare il rapporto umano con i pazienti e la sostenibilità del sistema sanitario.
«Quando ho iniziato la mia carriera, la Svizzera spendeva per la sanità circa 36 miliardi di franchi all'anno. Oggi siamo arrivati a quasi 100 miliardi», ha ricordato Cassis. Una cifra che equivale a otto volte il costo della galleria di base del San Gottardo, realizzata in 17 anni per circa 12 miliardi. «Otto San Gottardo. Ogni anno», ha sottolineato.
Una crescita legata anche ai progressi della medicina, che permettono di vivere più a lungo e curare malattie un tempo incurabili. Ma i costi ricadono sulla collettività, attraverso premi delle casse malati, imposte e spese a carico dei cittadini.
Da qui l'appello a utilizzare le risorse con responsabilità. «Una buona medicina non consiste nel fare tutto ciò che è tecnicamente possibile. Consiste nel fare ciò che è necessario, utile e proporzionato». Ogni esame e trattamento ha conseguenze anche sulla società. Talvolta, ha osservato Cassis, la scelta più difficile è rinunciare a prestazioni che non porterebbero reali benefici.
L'intelligenza artificiale non sostituisce il rapporto umano
Cassis ha affrontato anche le trasformazioni tecnologiche della medicina, dall'intelligenza artificiale alla genetica e alla robotica. Molte conoscenze acquisite durante gli studi potrebbero essere superate nel prossimo decennio. Per questo ha esortato i neolaureati a continuare a imparare e a mantenere viva la curiosità.
«La medicina cambia rapidamente. L'uomo molto più lentamente», ha osservato. L'intelligenza artificiale potrà aiutare nelle diagnosi, forse persino superando le capacità umane, ma non potrà sostituire la responsabilità personale del medico.
«Un paziente è più di una diagnosi. Più di un valore di laboratorio. Più di un'immagine su uno schermo». Per Cassis, comprendere la malattia non basta: occorre comprendere anche la persona, con le sue paure e aspettative.
Dalla medicina alla politica, la responsabilità resta centrale. Ripercorrendo la propria carriera, dall'attività clinica alla politica, Cassis ha ricordato l'importanza di ascoltare e decidere anche nell'incertezza. «La responsabilità non significa avere sempre ragione. Significa anche cercare e trovare compromessi».
Ai 52 laureati, pronti a pronunciare il giuramento, il consigliere federale ha infine augurato non una carriera senza errori, ma la capacità di riconoscerli e imparare. Tre le qualità fondamentali: curiosità, umanità e responsabilità. «La medicina vi chiederà molto. Ma vi darà anche moltissimo».