LUGANO - «Non tutto ciò che è nuovo è migliore, non tutto ciò che costa di più cura meglio». È il messaggio che Ignazio Cassis ha rivolto ai 52 nuovi medici dell'Università della Svizzera italiana (USI), che sabato hanno celebrato la conclusione degli studi a Lugano. Il consigliere federale li ha invitati a guardare alla medicina del futuro senza dimenticare il rapporto umano con i pazienti e la sostenibilità del sistema sanitario.