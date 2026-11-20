«Ma a chi serve questo aeroporto? Va chiuso»
L'MPS critica duramente la rotta tracciata dal Municipio per il futuro dello scalo di Agno: «A Lugano le esperienze fallimentari diventano modelli da riproporre»
LUGANO - «Nulla di nuovo, se non la conferma della volontà di mantenere artificialmente in vita uno scalo la cui utilità economica e sociale non è mai stata dimostrata in modo convincente e il cui impatto ambientale è difficilmente giustificabile. La domanda è semplice: a chi serve questo aeroporto?» A pungere il Municipio di Lugano, fresco della presentazione dei due nuovi messaggi per il futuro dello scalo di Agno, è oggi il Movimento per il socialismo (MPS).
In una lunga presa di posizione inviata alle redazioni, l'MPS definisce la rotta tracciata da Palazzo Civico come una contraddizione «particolarmente scandalosa». «In un periodo in cui si chiede alla popolazione di ridurre i consumi energetici e modificare le proprie abitudini per contrastare la crisi climatica. Mentre si invoca la responsabilità individuale, le istituzioni pubbliche continuano a sostenere infrastrutture destinate a soddisfare consumi di lusso altamente inquinanti», si legge.
«A Lugano le esperienze fallimentari diventano modelli da riproporre»
A essere bacchettata è anche la scelta del partenariato pubblico-privato come è stato per il Polo sportivo, progetto contro il quale lo stesso movimento aveva lanciato un referendum. «A Lugano le esperienze fallimentari diventano modelli da riproporre», scrive l'MPS che parla di «ottimismo ingiustificato» all'interno del messaggio municipale. «Si richiama un Masterplan che confermerebbe la sostenibilità economica dell'aeroporto e la validità del PPP, ma senza fornire le cifre indispensabili per verificare queste affermazioni. Le spiegazioni arriveranno più tardi».
Nel frattempo, prosegue l'MPS, «si chiede al Consiglio comunale di approvare un credito di 540'000 franchi» più altri 2,243 milioni ─ previsti dal secondo messaggio ─ per la manutenzione che garantirebbe l'operatività dello scalo nel prossimo biennio. «Quasi 2,8 milioni di franchi di nuovi crediti mentre rimangono aperti interrogativi sulla reale situazione finanziaria dello scalo e non è ancora garantita l'approvazione della nuova scheda PSIA da parte della Confederazione, determinante per il futuro dell'aeroporto. Ancora una volta, il Municipio pretende dal Consiglio comunale un vero e proprio atto di fede. E c'è da scommettere che la maggioranza del legislativo non esiterà a ingoiare l'intruglio, come già avvenuto in altre occasioni».
«L'aeroporto deve essere chiuso»
La rotta proposta del Municipio, per l'MPS, pone un contrasto «stridente» con le politiche sociali e finanziarie della Città sul Ceresio. «Mentre si aliena il patrimonio immobiliare pubblico, si ridimensionano servizi e prestazioni sociali e si sopprimi posti di lavoro, per mantenere l'aeroporto si trovano sempre nuove risorse». «Non è soltanto una questione di spreco di denaro pubblico. È una precisa scelta politica, che rivela quali interessi il Municipio considera prioritari».
La conclusione, per i firmatari della presa di posizione, «è chiara: l'aeroporto di Lugano-Agno deve essere chiuso», con le necessarie garanzie per i lavoratori coinvolti. «A differenza del PSE, non si può nemmeno invocare la realizzazione di infrastrutture che rispondano, almeno parzialmente, a bisogni sociali e ricreativi. Qui prevalgono privilegi privati, costi pubblici e inquinamento».