«A Lugano le esperienze fallimentari diventano modelli da riproporre»

A essere bacchettata è anche la scelta del partenariato pubblico-privato come è stato per il Polo sportivo, progetto contro il quale lo stesso movimento aveva lanciato un referendum. «A Lugano le esperienze fallimentari diventano modelli da riproporre», scrive l'MPS che parla di «ottimismo ingiustificato» all'interno del messaggio municipale. «Si richiama un Masterplan che confermerebbe la sostenibilità economica dell'aeroporto e la validità del PPP, ma senza fornire le cifre indispensabili per verificare queste affermazioni. Le spiegazioni arriveranno più tardi».

Nel frattempo, prosegue l'MPS, «si chiede al Consiglio comunale di approvare un credito di 540'000 franchi» più altri 2,243 milioni ─ previsti dal secondo messaggio ─ per la manutenzione che garantirebbe l'operatività dello scalo nel prossimo biennio. «Quasi 2,8 milioni di franchi di nuovi crediti mentre rimangono aperti interrogativi sulla reale situazione finanziaria dello scalo e non è ancora garantita l'approvazione della nuova scheda PSIA da parte della Confederazione, determinante per il futuro dell'aeroporto. Ancora una volta, il Municipio pretende dal Consiglio comunale un vero e proprio atto di fede. E c'è da scommettere che la maggioranza del legislativo non esiterà a ingoiare l'intruglio, come già avvenuto in altre occasioni».