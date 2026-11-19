400 franchi in più al mese per ogni apprendista: ecco la proposta
L'MPS lancia un'iniziativa parlamentare e una petizione per aumentare le retribuzioni di oltre 6'500 giovani ticinesi. A pagare sarebbero le aziende, attraverso un aumento dei contributi al Fondo cantonale per la formazione professionale.
L'MPS lancia un'iniziativa parlamentare e una petizione per aumentare le retribuzioni di oltre 6'500 giovani ticinesi. A pagare sarebbero le aziende, attraverso un aumento dei contributi al Fondo cantonale per la formazione professionale.
CANTONE - Un'indennità di formazione di 400 franchi al mese per ogni apprendista, da aggiungere allo stipendio attuale e adeguare annualmente al costo della vita. È quanto chiede il Movimento per il socialismo (MPS), che ha presentato oggi un'iniziativa parlamentare per modificare il Fondo cantonale per la formazione professionale. La misura, destinata a oltre 6'500 giovani in Ticino, sarebbe finanziata attraverso un aumento dei contributi versati dalle imprese.
Accanto all'iniziativa parlamentare, l'MPS ha lanciato una petizione, accompagnata da un sito web, per raccogliere il sostegno delle apprendiste e degli apprendisti e coinvolgerli direttamente nella rivendicazione.
«Salari da fame»: i numeri dell'apprendistato
Alla base della proposta c'è un'analisi delle retribuzioni degli apprendisti ticinesi. Secondo i dati presentati dal movimento, nel primo anno di formazione, in 53 professioni - pari al 26,3% del totale - il salario lordo mensile non supera i 600 franchi. In 34 professioni, invece, la retribuzione è inferiore ai 500 franchi.
Stipendi che, secondo l'MPS, non consentono ai giovani di raggiungere una minima autonomia economica, costringendoli a dipendere dalle famiglie, sulle quali ricade una parte importante dei costi della formazione e del mantenimento.
Il movimento contesta inoltre l'idea che gli apprendisti rappresentino principalmente un costo per le aziende. A sostegno della propria posizione cita uno studio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP), secondo il quale il 71% dei rapporti di apprendistato genera un beneficio netto per le imprese.
Il vantaggio economico medio supera i 4'500 franchi per anno di formazione. Considerando l'intera durata del tirocinio, il beneficio netto medio per le aziende raggiunge i 9'630 franchi per un apprendistato biennale, i 13'940 franchi per uno triennale e i 17'510 franchi per uno quadriennale.
Per l'MPS, questi dati dimostrano che gli apprendisti contribuiscono direttamente alla produzione di ricchezza. Da qui la richiesta di redistribuirne una parte attraverso un'indennità mensile supplementare.
Quanto costerebbe la misura?
La proposta prevede il versamento di 400 franchi mensili a tutte le persone con un contratto di tirocinio, indipendentemente dalla professione e dal salario percepito. L'importo verrebbe adeguato ogni anno all'aumento del costo della vita.
Il finanziamento passerebbe attraverso il Fondo cantonale per la formazione professionale, alimentato dai contributi delle imprese calcolati sulla loro massa salariale.
Attualmente l'aliquota contributiva è dello 0,95 per mille, con la possibilità prevista dalla legge di arrivare fino al 2,9 per mille. L'iniziativa chiede di aumentarla per coprire le nuove prestazioni.
Nel 2025 gli apprendisti impegnati nella formazione duale in Ticino erano 6'516. Secondo i calcoli dell'MPS, garantire a ciascuno di loro 400 franchi al mese richiederebbe una spesa annua di circa 31,3 milioni di franchi.
Considerando anche le prestazioni già finanziate dal Fondo, il fabbisogno complessivo salirebbe a circa 46 milioni di franchi all'anno. Per coprire questa cifra, secondo il movimento, sarebbe sufficiente portare l'aliquota contributiva al 3 per mille, equivalente allo 0,3% della massa salariale.
L'impatto sulle aziende
L'MPS prevede che la proposta possa incontrare l'opposizione delle organizzazioni padronali, in particolare per il timore di un aumento dei costi del lavoro e delle possibili ripercussioni sull'occupazione. Il movimento sostiene tuttavia che l'onere aggiuntivo sarebbe sostenibile, anche per le piccole aziende.
Nei suoi esempi considera un'aliquota del 3,5 per mille, superiore a quella del 3 per mille indicata come sufficiente per finanziare il Fondo. Con questo tasso, il contributo medio mensile delle imprese ticinesi passerebbe dagli attuali 34,53 franchi a circa 127 franchi.
Per una piccola impresa con una massa salariale annua di 100'000 franchi, l'aumento sarebbe di 255 franchi all'anno. Per un'azienda con nove impieghi e una massa salariale complessiva di 720'000 franchi, il contributo supplementare ammonterebbe invece a 1'836 franchi annui.
Secondo l'MPS, il fatto che i versamenti siano proporzionali alla massa salariale permetterebbe di distribuire l'onere tra le aziende in funzione delle loro dimensioni economiche.
Meno apprendisti nonostante la crescita delle aziende
L'iniziativa punta anche a contrastare quello che il movimento definisce un progressivo indebolimento della formazione professionale in Ticino.
Tra il 2011 e il 2024, secondo i dati riportati dall'MPS, il numero delle aziende e quello degli addetti nel Cantone sono aumentati di circa il 20%. Nello stesso periodo, tuttavia, il numero degli apprendisti è diminuito di quasi il 6%.
Una tendenza che il movimento considera preoccupante. Pur riconoscendo che le ragioni del calo siano diverse, l'MPS ritiene che i bassi salari possano contribuire a rendere meno attrattiva la scelta dell'apprendistato rispetto ad altri percorsi formativi.
L'indennità supplementare avrebbe quindi, nelle intenzioni dei promotori, una doppia funzione: migliorare le condizioni economiche dei giovani e delle loro famiglie e contribuire a valorizzare la formazione professionale.
Con la petizione lanciata parallelamente all'iniziativa parlamentare, il Movimento per il socialismo intende ora mobilitare direttamente le apprendiste e gli apprendisti attorno alla richiesta dei 400 franchi mensili supplementari.