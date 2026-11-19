CANTONE - Un'indennità di formazione di 400 franchi al mese per ogni apprendista, da aggiungere allo stipendio attuale e adeguare annualmente al costo della vita. È quanto chiede il Movimento per il socialismo (MPS), che ha presentato oggi un'iniziativa parlamentare per modificare il Fondo cantonale per la formazione professionale. La misura, destinata a oltre 6'500 giovani in Ticino, sarebbe finanziata attraverso un aumento dei contributi versati dalle imprese.