LUGANO
Le foto dell'arrivo dell'abete di Natale di Piazza Riforma
La posa avvenuta nella notte fra mercoledì e giovedì. L'accensione è prevista per giovedì 26 novembre.
Lugano Eventi/Città di Lugano
Fonte Città di Lugano
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Le foto dell'arrivo dell'abete di Natale di Piazza Riforma
La posa avvenuta nella notte fra mercoledì e giovedì. L'accensione è prevista per giovedì 26 novembre.
Le foto dell'arrivo dell'abete di Natale di Piazza Riforma
La posa avvenuta nella notte fra mercoledì e giovedì. L'accensione è prevista per giovedì 26 novembre.
LUGANO - Come annunciato, è arrivato nel cuore della notte sul lungo rimorchio di un camion l'abete natalizio che ornerà Piazza Riforma per tutte le Festività.
L'albero decennale, lo ricordiamo, arriva da Taverne ed è frutto di un abbattimento necessario per motivi legati alla sicurezza e a un suo possibile rischio di crollo.
Come già annunciato dalla Città, verrà acceso il 26 novembre prossimo dando ufficialmente inizio ai festeggiamenti natalizi della città.
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