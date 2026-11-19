Durante la visita guidata, i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino la missione e le attività svolte quotidianamente dalla Rega, approfondendo il funzionamento del servizio di soccorso aereo e le sfide legate agli interventi d’emergenza. Grande interesse ha suscitato la possibilità di osservare da vicino l’elicottero di soccorso, visitarne gli interni e ricevere spiegazioni dettagliate sulle attrezzature e sulle procedure operative.