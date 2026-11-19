Volando verso la maggior età
I neo diciottenni di Mezzovico-Vira hanno visitato la base Rega di Locarno-Magadino per scoprire il lavoro dei soccorritori e celebrare il passaggio all’età adulta.
MEZZOVICO-VIRA - Ieri sera i neo diciottenni di Mezzovico-Vira, accompagnati dai rappresentanti del Municipio, hanno avuto l’opportunità di visitare la base Rega di Locarno-Magadino.
Durante la visita guidata, i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino la missione e le attività svolte quotidianamente dalla Rega, approfondendo il funzionamento del servizio di soccorso aereo e le sfide legate agli interventi d’emergenza. Grande interesse ha suscitato la possibilità di osservare da vicino l’elicottero di soccorso, visitarne gli interni e ricevere spiegazioni dettagliate sulle attrezzature e sulle procedure operative.
L’uscita si inserisce nella tradizionale iniziativa promossa dal Comune per celebrare il raggiungimento della maggiore età, un momento simbolico e significativo che segna l’ingresso dei giovani nella vita adulta.
La serata è poi proseguita con una cena, che ha permesso ai partecipanti di trascorrere alcuni momenti insieme, favorendo il dialogo e lo scambio di esperienze tra i giovani e i rappresentanti delle autorità comunali.
L'elenco dei diciottenni che hanno preso parte alla serata: Luca Bortone, Maja Fischbach, Fabiana Galietta, Linda Lunghini, Francesco Maggiulli, Chiara Schiavone, Alessia Spinedi, Mattia Torrisi, Elisa Valeggia ed Enea Zucchetti.