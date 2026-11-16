Il punteggio lo ha sbloccato Ferguson al 22’, intervenendo maldestramente su una palla velenosa messa in mezzo all’area da Athekame. Altri sussulti, il primo tempo li ha regalati nel finale, con i colpi di testa di McGinn e Bajrami il quale, da buona posizione e completamente liberi, hanno graziato rispettivamente Mvogo e Gunn. La ripresa è invece stata immediatamente terreno di caccia per la Svizzera, scappata già al 47’ con Boteli (che ha “toccato” una conclusione di Ballet destinata a finire in fondo al sacco) e ha ulteriormente allungato con Sanches bravo, al 51’, a fulminare Gunn.

La classica girandola di cambi - Pocognoli ne ha sostituiti tre in un colpo solo, Yakin è stato più moderato - non ha poi tolto verve a un match che fino all’ultimo, pur a un ritmo più basso, ha divertito gli oltre 20’000 presenti al Kybunpark. Presenti che all'89' hanno potuto esultare anche al gol di Amdouni.