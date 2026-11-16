Gol e gioco: la Svizzera incanta
Travolta la Scozia, i rossocrociati hanno chiuso in bellezza il loro girone di Nations League.
Reti per Boteli, Sanches e Amdouni (più un autogol).
Travolta la Scozia, i rossocrociati hanno chiuso in bellezza il loro girone di Nations League.
Reti per Boteli, Sanches e Amdouni (più un autogol).
SAN GALLO - Nuova prestazione convincente e nuovo successo per la Svizzera, che nell’ultima giornata di Nations League ha confermato il suo dominio nel Gruppo 1 della League B superando 4-0 la Scozia.
Cominciata con le celebrazioni per Rodriguez e Freuler, rispettivamente alla 150esima e alla 100esima presenza in rossocrociato e con i saluti per Pier Tami e Silvan Widmer, la serata di San Gallo è continuata con tanti applausi. Quelli meritati dalla selezione di Murat Yakin, riuscita a controllare senza troppi problemi un avversario poco ispirato e senza troppo nerbo, e a punirlo, prima con un pizzico di fortuna e poi con grande merito.
Il punteggio lo ha sbloccato Ferguson al 22’, intervenendo maldestramente su una palla velenosa messa in mezzo all’area da Athekame. Altri sussulti, il primo tempo li ha regalati nel finale, con i colpi di testa di McGinn e Bajrami il quale, da buona posizione e completamente liberi, hanno graziato rispettivamente Mvogo e Gunn. La ripresa è invece stata immediatamente terreno di caccia per la Svizzera, scappata già al 47’ con Boteli (che ha “toccato” una conclusione di Ballet destinata a finire in fondo al sacco) e ha ulteriormente allungato con Sanches bravo, al 51’, a fulminare Gunn.
La classica girandola di cambi - Pocognoli ne ha sostituiti tre in un colpo solo, Yakin è stato più moderato - non ha poi tolto verve a un match che fino all’ultimo, pur a un ritmo più basso, ha divertito gli oltre 20’000 presenti al Kybunpark. Presenti che all'89' hanno potuto esultare anche al gol di Amdouni.
Seconda, nel girone della Svizzera, ha chiuso la Slovenia, che si è assicurata lo spareggio promozione/retrocessione imponendosi 3-0 in Macedonia del Nord.
La serata di Nations League ha poi regalato una scoppiettante Germania-Olanda, con i tedeschi che hanno vinto 5-0, conquistando così un posto nei playoff proprio con i tulipani. È rimasta fuori dalla corsa la Grecia la quale, chiuso a pari punti con le due rivali (anche grazie all’ultima vittoria sulla Serbia, 1-0), ha pagato una differenza reti negativa.
SVIZZERA-SCOZIA 4-0 (1-0)
Reti: 22’ Ferguson (aut.) 1-0; 47’ Boteli 2-0; 51’ Sanches 3-0; 89’ Amdouni 4-0.
SVIZZERA: Mvogo; Bajrami, Cömert, Elvedi (72' Rodriguez); Schmidt, Athekame (86' Nyakossi), Jashari, Freuler (64' Sow); Ballet (72' Embolo), Boteli (64' Amdouni), Sanches.
SCOZIA: Gunn, Tierney, Porteous, Graham; Robertson, Hickey (37' Patterson), Ferguson (85' Montgomery), Gilmour (58' Christie); McTominay, McGinn (58' Gannon-Doak); McBurnie (58' Bowie).