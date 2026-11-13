Addio ai lunghi blackout ferroviari: alle FFS basteranno cinque minuti
Testato con successo in Ticino, il nuovo sistema permetterà di ripristinare automaticamente la corrente sull'intera rete ferroviaria svizzera in soli cinque minuti.
Testato con successo in Ticino, il nuovo sistema permetterà di ripristinare automaticamente la corrente sull'intera rete ferroviaria svizzera in soli cinque minuti.
Un blackout sull'intera rete ferroviaria svizzera non significherà più dover attendere ore prima che torni la corrente. Come comunicato dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS), grazie a un nuovo sistema basteranno appena cinque minuti per ripristinare l'alimentazione elettrica.
Il nuovo sistema rappresenta un importante passo avanti rispetto al passato. Finora, infatti, il ripristino della corrente dopo un blackout richiedeva un intervento manuale e poteva durare diverse ore, con importanti conseguenze per i viaggiatori e il trasporto delle merci.
La difficoltà principale consisteva nel mantenere in equilibrio la rete elettrica, dove la produzione di energia deve corrispondere costantemente al consumo. La nuova tecnologia, operativa in tutta la Svizzera, permetterà invece di mantenere le centrali pronte a produrre energia e di riattivare automaticamente l'alimentazione ferroviaria.
I test in Ticino
Prima dell'attivazione su scala nazionale, le FFS hanno sottoposto il sistema a numerose verifiche. Dal 2021 sono stati effettuati test in ambienti di prova e simulazioni complesse, mentre nel corso del 2026 la tecnologia è stata sperimentata in condizioni reali sulla rete elettrica ferroviaria ticinese.
L'ultima prova si è svolta nella notte tra giovedì e venerdì, quando è stato provocato intenzionalmente un blackout e il sistema ha ripristinato automaticamente l'alimentazione entro cinque minuti.
Il precedente del 2005
A ricordare quanto possa essere importante una simile innovazione è quanto accaduto il 22 giugno 2005, quando un'interruzione totale della rete elettrica delle FFS paralizzò il traffico ferroviario per diverse ore. Rimasero bloccati circa 2'000 treni, con 200'000 passeggeri a bordo. Da allora l'azienda ha investito ingenti risorse per ridurre il rischio che un episodio del genere possa ripetersi.
Interruzione totale della rete elettrica delle FFS nel 2005. Nella foto alcuni passeggeri in attesa della ripartenza alla stazione di Lugano.