«Nella lotta fra i migliori di tutti i tempi Rossi non c'è»

Lorenzo non ha dubbi: Marquez è e rimane il più forte anche se - negli ultimi anni - è stato falcidiato dagli infortuni. «Credo che Marc fosse più forte l'anno scorso, prima dell'infortunio di Mandalika. Quella caduta lo ha indebolito fisicamente e quest'anno ha faticato a mantenere la sua forma, ma ha compensato con la pura tecnica. In termini di tecnica e di guida, Marquez è il migliore di sempre».