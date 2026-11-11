«Nella lotta fra i migliori di tutti i tempi Rossi non c'è»
Jorge Lorenzo ha escluso l'italiano dalla stretta cerchia dei migliori motociclisti della storia
Jorge Lorenzo ha escluso l'italiano dalla stretta cerchia dei migliori motociclisti della storia
MADRID - Ormai ci siamo: Marc Marquez è a un passo dal decimo titolo mondiale, che gli permetterebbe di superare Valentino Rossi, fermo a nove titoli iridati. Interpellato sull'argomento ai microfoni di TNT Sports 2, Jorge Lorenzo - ex rivale di entrambi - ha detto la sua, escludendo l'italiano dal confronto tra i più grandi di sempre. «Credo che nelle prossime settimane si aprirà un vero dibattito su chi tra Marquez e Agostini sia il più grande di tutti i tempi. Per me, se vincerà questo decimo titolo mondiale, sarà senza dubbio il più grande dell'era moderna. Rossi neanche c'è in quel gruppo».
Lorenzo non ha dubbi: Marquez è e rimane il più forte anche se - negli ultimi anni - è stato falcidiato dagli infortuni. «Credo che Marc fosse più forte l'anno scorso, prima dell'infortunio di Mandalika. Quella caduta lo ha indebolito fisicamente e quest'anno ha faticato a mantenere la sua forma, ma ha compensato con la pura tecnica. In termini di tecnica e di guida, Marquez è il migliore di sempre».