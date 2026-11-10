Dai videogiochi al campo: «Prima Akanji lo prendevo a FIFA»

Dal Servette al Belgio: «Il posto ideale per crescere»

Il percorso calcistico di Nyakossi è cominciato a Ginevra, nelle giovanili del Servette, dove ha debuttato tra i professionisti a soli 17 anni. Poi il trasferimento all'Olympique Marsiglia, senza però riuscire a trovare spazio nella prima squadra francese. Dall'inizio del 2025 gioca nell'OH Leuven, in Belgio, dove si è conquistato un posto da titolare. Una scelta che ritiene decisiva per la sua crescita: «Il Belgio è il top per lo sviluppo dei giovani giocatori». A suo giudizio, il campionato belga è più intenso della Super League svizzera e può contare su giocatori tecnicamente preparati e portieri di altissimo livello.

La banda ginevrina cresce sempre di più

In Nazionale maggiore Nyakossi ha ritrovato anche diversi amici di vecchia data. Con Johan Manzambi, Zachary Athekame e altri giovani della Svizzera romanda condivide un percorso calcistico cominciato una decina di anni fa. Vedere così tanti ginevrini nel gruppo rossocrociato è per lui motivo di orgoglio e dimostra, a suo avviso, la qualità del lavoro svolto dal Servette nella formazione dei giovani. Il difensore, però, non vuole che nello spogliatoio si formino gruppetti separati: l'importante è integrarsi e creare un vero spirito di squadra. E già dal primo allenamento ha respirato un'atmosfera positiva.