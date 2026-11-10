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Dai videogiochi al campo: «Prima Akanji lo prendevo a FIFA»

Roggerio Nyakossi è stato promosso per la prima volta da Murat Yakin dalla U21 alla Nazionale maggiore e si fa già notare il primo giorno.
Dai videogiochi al campo: «Prima Akanji lo prendevo a FIFA»
Toto Marti/Blick/freshfocus
di 20min.ch | Sebastian Rieder
Dai videogiochi al campo: «Prima Akanji lo prendevo a FIFA»
Roggerio Nyakossi è stato promosso per la prima volta da Murat Yakin dalla U21 alla Nazionale maggiore e si fa già notare il primo giorno.
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SAN GALLO - Una chiamata a sorpresa, un sogno che si realizza e un nuovo compagno di squadra che fino a poco tempo fa conosceva soprattutto attraverso i videogiochi. Per Roggerio Nyakossi, difensore centrale ginevrino di 22 anni, la prima convocazione nella Nazionale maggiore svizzera ha un sapore speciale. Il selezionatore Murat Yakin lo ha promosso dall'Under 21 in vista della fase finale della Nations League. E il giovane, già dal primo giorno di ritiro, non è passato inosservato.

Con i suoi 194 centimetri di altezza, Nyakossi supera compagni come Cédric Itten (190) e Nico Elvedi (189), anche se resta qualche centimetro sotto i portieri Gregor Kobel (196) e Silas Huber (197). Una statura che nella vita di tutti i giorni lo costringe talvolta ad abbassare la testa per passare dalle porte, ma che in campo diventa un'arma preziosa. Soprattutto «nell'area di rigore e nei duelli aerei», spiega il difensore, che spera di esordire in rossocrociato contro la Slovenia o la Scozia.

«Prima giocavo con Akanji a FIFA»
«Ho sempre aspettato questo momento. È un grandissimo orgoglio», racconta Nyakossi. La convocazione lo ha colto di sorpresa, anche se il suo nome figurava nella lista delle riserve. Fino a poco tempo fa, alcuni dei suoi nuovi compagni erano soprattutto volti familiari sullo schermo della console. «Prima giocavo con Manuel Akanji a FIFA, ora mi alleno con lui in campo», racconta con entusiasmo. Per il capitano dell'Under 21, allenarsi accanto a giocatori di questa esperienza è un'occasione preziosa per crescere. Il suo approccio è quello di uno studente: osservare, fare domande e imparare il più possibile da calciatori come Akanji, vincitore della Champions League, e Nico Elvedi.

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Muheim, Xhaka e Vargas assenti

Dal Servette al Belgio: «Il posto ideale per crescere»
Il percorso calcistico di Nyakossi è cominciato a Ginevra, nelle giovanili del Servette, dove ha debuttato tra i professionisti a soli 17 anni. Poi il trasferimento all'Olympique Marsiglia, senza però riuscire a trovare spazio nella prima squadra francese. Dall'inizio del 2025 gioca nell'OH Leuven, in Belgio, dove si è conquistato un posto da titolare. Una scelta che ritiene decisiva per la sua crescita: «Il Belgio è il top per lo sviluppo dei giovani giocatori». A suo giudizio, il campionato belga è più intenso della Super League svizzera e può contare su giocatori tecnicamente preparati e portieri di altissimo livello.

La banda ginevrina cresce sempre di più
In Nazionale maggiore Nyakossi ha ritrovato anche diversi amici di vecchia data. Con Johan Manzambi, Zachary Athekame e altri giovani della Svizzera romanda condivide un percorso calcistico cominciato una decina di anni fa. Vedere così tanti ginevrini nel gruppo rossocrociato è per lui motivo di orgoglio e dimostra, a suo avviso, la qualità del lavoro svolto dal Servette nella formazione dei giovani. Il difensore, però, non vuole che nello spogliatoio si formino gruppetti separati: l'importante è integrarsi e creare un vero spirito di squadra. E già dal primo allenamento ha respirato un'atmosfera positiva.

Resta la delusione per la mancata qualificazione dell'Under 21 agli Europei. Un risultato che Nyakossi attribuisce anche ai tanti cambiamenti nella rosa e al poco tempo avuto a disposizione per trovare i giusti automatismi. Adesso, però, lo aspetta una nuova sfida. In Nazionale maggiore il 22enne dovrà ritagliarsi il proprio spazio e dimostrare di poter competere ai massimi livelli. Con i suoi 194 centimetri, sarà difficile non notarlo. Ma per ora, più che mettersi in mostra, Nyakossi vuole soprattutto imparare e farsi trovare pronto per il debutto.

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