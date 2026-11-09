Vince il titolo europeo, ma la giuria la retrocede: «Non salgo sul podio»
La lussemburghese Marie Schreiber è stata privata del titolo europeo di ciclocross. Quanto basta per mandarla su tutte le furie.
La lussemburghese Marie Schreiber è stata privata del titolo europeo di ciclocross. Quanto basta per mandarla su tutte le furie.
ZEDDAM - Prima la gioia per una vittoria storica, poi la delusione e la rabbia per la decisione della giuria. È quanto successo sabato alla lussemburghese Marie Schreiber, che agli Europei di ciclocross di Zeddam, nei Paesi Bassi, ha tagliato il traguardo per prima, salvo poi essere retrocessa al secondo posto per uno sprint giudicato irregolare. Una decisione che l'ha portata a rifiutarsi di salire sul podio per ritirare la medaglia d'argento.
La gara sembrava destinata a regalare un titolo storico al Lussemburgo. Schreiber aveva imposto un ritmo serrato fin dai primi giri, formando un terzetto di testa con le olandesi Lucinda Brand e Ceylin Alvarado. Nell'ultimo giro, una caduta di Alvarado ha lasciato Schreiber e Brand sole a giocarsi la vittoria. La lussemburghese ha lanciato per prima lo sprint, riuscendo a precedere la campionessa del mondo e a tagliare il traguardo in testa.
La decisione della giuria
La festa, però, è durata appena pochi minuti. Esaminate le immagini dello sprint finale, i commissari hanno giudicato irregolare la manovra di Schreiber: secondo la giuria, la lussemburghese avrebbe chiuso lo spazio a Brand lungo le transenne, costringendo l'olandese a rallentare. La sanzione è arrivata subito: Schreiber retrocessa al secondo posto e titolo europeo assegnato a Lucinda Brand.
Un verdetto che Schreiber non ha accettato. «L'Union Cycliste Internationale promuove sempre uno sport pulito ed equo e poi fanno questo... È irrispettoso rubare il momento più importante della mia carriera», ha dichiarato amareggiata. La lussemburghese ha quindi disertato la cerimonia di premiazione, spiegando così la sua scelta: «Non sono salita sul podio, non devo loro nulla, è già difficile essere qui...».
Dal canto suo, Brand ha riconosciuto che il titolo europeo conquistato in queste circostanze ha un sapore particolare. A completare il podio è stata Ceylin Alvarado, terza a 17 secondi nonostante la caduta nell'ultimo giro. A Schreiber resta invece l'amarezza di una vittoria sfumata dopo aver già festeggiato sul traguardo.