Vince il titolo europeo, ma la giuria la retrocede: «Non salgo sul podio»

La decisione della giuria

La festa, però, è durata appena pochi minuti. Esaminate le immagini dello sprint finale, i commissari hanno giudicato irregolare la manovra di Schreiber: secondo la giuria, la lussemburghese avrebbe chiuso lo spazio a Brand lungo le transenne, costringendo l'olandese a rallentare. La sanzione è arrivata subito: Schreiber retrocessa al secondo posto e titolo europeo assegnato a Lucinda Brand.

Un verdetto che Schreiber non ha accettato. «L'Union Cycliste Internationale promuove sempre uno sport pulito ed equo e poi fanno questo... È irrispettoso rubare il momento più importante della mia carriera», ha dichiarato amareggiata. La lussemburghese ha quindi disertato la cerimonia di premiazione, spiegando così la sua scelta: «Non sono salita sul podio, non devo loro nulla, è già difficile essere qui...».