Manzambi dopo il duro fallo: «Ho ancora un po' di dolore»

Il 21enne ha infatti subito un duro intervento alla caviglia durante lo spettacolare 4-4 contro il Manchester United. Nonostante il colpo, il centrocampista è riuscito a proseguire la partita, prima di essere sostituito al 78° minuto. Interpellato da 20 Minuten sulle sue condizioni, Manzambi ha rassicurato, pur ammettendo di non aver ancora recuperato del tutto: «Tutto ok, ancora un po' di dolore, ma al polpaccio, non alla caviglia colpita. La guarigione richiede ancora tempo». Resta quindi da capire se sarà pienamente disponibile già venerdì. La sua presenza al raduno è comunque una buona notizia per Yakin.