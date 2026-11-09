Manzambi dopo il duro fallo: «Ho ancora un po' di dolore»
I nazionali si riuniscono a San Gallo per l'ultima fase della Nations League. La lista degli infortunati e degli acciaccati è lunga.
I nazionali si riuniscono a San Gallo per l'ultima fase della Nations League. La lista degli infortunati e degli acciaccati è lunga.
SAN GALLO - Freddo, pioggia e cielo grigio accolgono la Nazionale svizzera a San Gallo, dove gli uomini di Murat Yakin si preparano alle ultime due sfide di Nations League contro Slovenia e Scozia. Al Revier Hotel di Abtwil, i giocatori arrivano alla spicciolata. Tra i primi a presentarsi c'è il portiere dello Zurigo Silas Huber, vestito completamente di nero. Poco dopo fa la sua comparsa anche Johan Manzambi, reduce da un fine settimana tutt'altro che tranquillo.
Il 21enne ha infatti subito un duro intervento alla caviglia durante lo spettacolare 4-4 contro il Manchester United. Nonostante il colpo, il centrocampista è riuscito a proseguire la partita, prima di essere sostituito al 78° minuto. Interpellato da 20 Minuten sulle sue condizioni, Manzambi ha rassicurato, pur ammettendo di non aver ancora recuperato del tutto: «Tutto ok, ancora un po' di dolore, ma al polpaccio, non alla caviglia colpita. La guarigione richiede ancora tempo». Resta quindi da capire se sarà pienamente disponibile già venerdì. La sua presenza al raduno è comunque una buona notizia per Yakin.
A preoccupare maggiormente il commissario tecnico è però la situazione di Granit Xhaka. Il capitano, alle prese con problemi al polpaccio già prima della vittoria contro il Chelsea, non sembra vicino al recupero e salterà anche le ultime due partite di Nations League, dopo aver mancato le prime quattro per la truffa Covid. Per il 33enne basilese, impegnato anche nella difficile lotta per la salvezza con il Sunderland, è un'altra complicazione in un periodo tutt'altro che sereno.
Yakin sorprende con un nuovo arrivato dal Belgio
Tra gli assenti c'è anche Miro Muheim. Il difensore-centrocampista dell'Amburgo, autore venerdì del suo terzo spettacolare gol nel giro di poche settimane, deve rinunciare alla convocazione per problemi muscolari. Arriverà invece in ritardo Ruben Vargas: l'esterno del Siviglia, già assente durante il precedente raduno autunnale per un problema al ginocchio, è ora alle prese con disturbi gastrointestinali e raggiungerà i compagni non appena le sue condizioni lo permetteranno.
Per sopperire alle assenze, Yakin ha convocato Isaac Schmidt e, a sorpresa, Roggerio Nyakossi. Per quest'ultimo è la prima chiamata nella Nazionale maggiore, arrivata grazie alle buone prestazioni nel campionato belga e al ruolo di leader nell'Under 21, di cui era capitano.
Anche in attacco un volto nuovo
Le novità non finiscono qui. Tra i convocati c'è anche Simon Ballet, attaccante 25enne originario di Berna che si sta facendo notare in Turchia con l'Amedspor. Reduce da una tripletta, l'esterno ha attirato l'attenzione per la sua velocità, la forza fisica e il fiuto del gol.
Yakin lo seguiva già dai tempi in cui giocava nello Zurigo e ora ha deciso di offrirgli la prima opportunità con la Nazionale maggiore. Dopo il giovane talento del Sion Winsey Botelli, Ballet è il secondo volto nuovo nell'attacco rossocrociato, chiamato a dare una mano nelle sfide decisive contro Slovenia e Scozia.