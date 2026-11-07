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Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?

Milioni di persone in Paraguay non possono accedere al proprio denaro. Anche investitori svizzeri potrebbero essere coinvolti. Arrestato il presidente Santiago Peña.
Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?
AFP
Folla davanti al Congresso: la polizia paraguaiana interviene ad Asunción contro i manifestanti. La loro rabbia è rivolta alla crisi Ueno e al presidente Peña, che deve affrontare una procedura di impeachment.
di 20min.ch | Karin Leuthold
Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?
Milioni di persone in Paraguay non possono accedere al proprio denaro. Anche investitori svizzeri potrebbero essere coinvolti. Arrestato il presidente Santiago Peña.

Uno scandalo bancario ha gettato il Paraguay in una crisi di governo. Il presidente di destra Santiago Peña è stato destituito venerdì mediante la procedura d'impeachment e arrestato nella sua abitazione ad Asunción per ordine della magistratura nella serata di ieri. La causa scatenante sono i legami di Peña con la banca Ueno. La banca centrale ha posto l'istituto sotto amministrazione controllata martedì a causa di una dotazione di capitale insufficiente.

PARAGUAY
Il presidente Peña destituito con impeachment

Da settimane milioni di clienti non possono accedere al proprio denaro. Ne sono seguiti proteste e scontri, in parte violenti, con la polizia. Vediamo cosa è accaduto:

Cos'è Ueno?
Ueno è un prestatore digitale che in pochi anni si è trasformato da fornitore locale di fintech a una banca paraguaiana di medie dimensioni. Circa la metà dei 6,4 milioni di abitanti del Paraguay avrebbe un conto presso Ueno.

Dalla sua fondazione nel 2021, la banca è stata paragonata a banche digitali in rapida crescita come Revolut, Yuh o Neo. Secondo le proprie dichiarazioni, Ueno gestiva recentemente circa 850 milioni di dollari di fondi pubblici, tra cui risorse di istituzioni statali e della previdenza sociale.

Cosa è successo?
La rapida ascesa ha reso Ueno una delle storie di successo più importanti del settore finanziario paraguaiano. Negli ultimi mesi, tuttavia, la banca è finita sempre più nel mirino delle autorità di vigilanza. L'accusa: Ueno avrebbe concesso crediti eccessivamente elevati a società collegate al suo principale azionista Grupo Vázquez.

La banca centrale è intervenuta dopo aver constatato che Ueno non soddisfaceva i requisiti minimi di solvibilità, come riporta l'agenzia di stampa Reuters. Milioni di paraguaiani hanno quindi improvvisamente perso l'accesso ai propri conti.

Cosa c'entra il presidente Peña?
Peña, eletto nel 2023, è sotto pressione politica a causa di precedenti legami d'affari con il Grupo Vázquez. L'economista ha dichiarato di essere stato azionista del gruppo fino a marzo 2025; successivamente avrebbe venduto la sua partecipazione.

I deputati dell'opposizione lo accusano di conflitto di interessi, abuso di fondi pensione e insabbiamento istituzionale. Peña respinge i legami illeciti. Definisce la vicenda un'escalation politica e chiede un chiarimento per via giudiziaria. Ieri il culmine, con la destituzione con impeachment. Otto dirigenti di Ueno si trovano in custodia cautelare in relazione allo scandalo, tra cui il direttore della banca Miguel Vázquez.

Cosa è successo ai conti?
La banca centrale intende trasferire i conti dei clienti di Ueno ad altri istituti finanziari. Il processo ha gravato sull'intero sistema bancario e ha causato interruzioni anche su altre app bancarie. Attualmente i clienti di Ueno non hanno accesso ai propri conti. Ad Asunción si sono formate lunghe code davanti ai bancomat, poiché le persone cercavano di accedere ai propri risparmi.

Perché metà della popolazione si è affidata a una banca digitale?
Il modello di business orientato esclusivamente ai dispositivi mobili ha aiutato Ueno a raggiungere gruppi di clienti che fino ad allora erano stati serviti solo in modo insufficiente dalle banche tradizionali. La banca ha facilitato a molte persone l'accesso ai pagamenti digitali, alle possibilità di risparmio e ad altri servizi finanziari.

Chi è colpito dalla chiusura di Ueno?
Tra i colpiti ci sono anche pensionati che ricevono le loro prestazioni statali tramite Ueno. Le autorità si sono quindi viste costrette ad agire rapidamente per garantire i depositi e proteggere i fondi pubblici.

All'inizio della settimana il presidente Peña ha firmato una legge che dovrebbe accelerare i pagamenti ai depositanti colpiti dal crollo.

La crisi potrebbe estendersi al resto del sistema finanziario?
Le autorità paraguaiane sottolineano che la crisi è limitata a Ueno e non indica debolezze fondamentali del sistema bancario nazionale.

Oltre ai depositi dei clienti, secondo le proprie dichiarazioni Ueno disponeva di circa 510 milioni di dollari di finanziamenti da istituzioni di sviluppo, fondi internazionali e mercati dei capitali. Tra questi figura un'obbligazione da 350 milioni di dollari a Wall Street, accompagnata da JPMorgan e Bank of America.

Il Paraguay dispone di rating creditizi nell'area investment grade ed è considerato una delle economie più stabili e favorevoli alle riforme del Sud America. Resta da vedere se l'affare Ueno danneggerà a lungo termine questa reputazione.

La Svizzera è coinvolta nel collasso di Ueno?
Ueno non è una banca autorizzata in Svizzera né sottoposta alla vigilanza della FINMA. Tuttavia, rimane possibile un rischio d'investimento indiretto e limitato: Ueno ha collocato nel marzo 2026 obbligazioni in dollari non garantite per 350 milioni di dollari sul mercato dei capitali internazionale. Fondi svizzeri, gestori patrimoniali o investitori istituzionali potrebbero detenere questi titoli. Tuttavia, i singoli creditori non sono pubblicamente noti. Un'eventuale perdita colpirebbe quindi i rispettivi investitori, non la stabilità del sistema bancario svizzero.

Pedro Alliana ha prestato giuramento
L'arresto di Santiago Peña è avvenuto in contemporanea con la cerimonia al Congresso nazionale durante la quale Pedro Alliana ha prestato giuramento, assumendo formalmente la presidenza della Repubblica dopo la destituzione di Peña attraverso un giudizio politico.

L'ex mandatario è accusato di responsabilità nella crisi provocata dalla risoluzione di Ueno Bank. Peña resterà agli arresti a disposizione della giustizia.

Scontri
Nella capitale si sono nuovamente registrati scontri e incidenti tra manifestanti e polizia nel quadro delle proteste delle vittime della bancarotta della Ueno Bank, che ha colpito circa tre milioni di correntisti.

Centinaia di persone si sono radunate nella notte tra venerdì e sabato di fronte alla casa dell'ormai ex presidente Santiago Peña chiedendo il suo trasferimento in carcere e manifestando il loro disaccordo con la decisione della giustizia di concedere gli arresti domiciliari.

Nel corso delle proteste si sono registrati lanci di sassi da parte di alcuni manifestanti contro il cordone di agenti che controllava l'ingresso della casa dell'ex presidente. Una pietra - secondo quanto hanno mostrato immagini dell'emittente Abc Tv - ha colpito al volto un ufficiale della polizia e gli agenti hanno risposto quindi con un lancio di lacrimogeni per disperdere la folla.

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