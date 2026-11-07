Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?

Cosa è successo ai conti?

La banca centrale intende trasferire i conti dei clienti di Ueno ad altri istituti finanziari. Il processo ha gravato sull'intero sistema bancario e ha causato interruzioni anche su altre app bancarie. Attualmente i clienti di Ueno non hanno accesso ai propri conti. Ad Asunción si sono formate lunghe code davanti ai bancomat, poiché le persone cercavano di accedere ai propri risparmi.