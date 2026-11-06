Un piccolo aereo si schianta su un'autostrada tedesca: due morti

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.48 sull'autostrada 2 tra Burg e l'area di sosta Krähenberge. L'aereo è precipitato sulla carreggiata per cause ancora sconosciute. Secondo la polizia, ha preso fuoco. Sono in corso le operazioni di polizia e dei soccorritori.

Nelle foto si vede come i pompieri, circa un chilometro prima dell'area di sosta Krähenberge, spengano i resti di un aereo verniciato di rosso e bianco. Grandi parti dell'aereo sono distrutte. La coda si trova sulla carreggiata, parti bruciate su una scarpata.