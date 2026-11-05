13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero
I semi tossici dell'acero di monte hanno fatto strage di una mandria di cavalli nel Giura bernese, mettendo in ginocchio un'intera famiglia: «È stato un incubo».
TRAMELAN - Tredici cavalli morti, altri 23 ricoverati in terapia intensiva e una famiglia che teme di perdere l'intera mandria. È il bilancio di un'intossicazione avvenuta sabato a Cortébert, nel Giura bernese. A provocarla sono stati i semi tossici dell'acero di monte, trasportati dal forte vento sul terreno dove si trovavano 36 cavalli e puledri della famiglia Geiser.
«Tredici cavalli sono già morti, mentre altri 23 si trovano ancora in terapia intensiva in diverse cliniche veterinarie. Non sappiamo se sopravvivranno», ha raccontato Steulet-Geiser a 20 Minuten.
«È stato un incubo»
Tutto è cominciato sabato, quando la famiglia ha prelevato due cavalli dal pascolo e si è accorta che qualcosa non andava. «Stavano malissimo. È stato un incubo», ricorda la proprietaria. I sintomi hanno immediatamente fatto sospettare una miopatia atipica da pascolo, una grave malattia muscolare provocata dall'ingestione di sostanze tossiche presenti nei semi e nei germogli dell'acero di monte.
La preoccupazione si è rapidamente estesa agli altri animali. «Eravamo molto preoccupati per l'intera mandria, perché nel pascolo c'erano 36 cavalli».
Quando è diventato evidente che anche altri esemplari erano stati colpiti, la famiglia ha mobilitato numerosi volontari e chiamato una veterinaria. Gli animali sono stati trasferiti il più rapidamente possibile in tre cliniche veterinarie della regione. Per 13 cavalli e puledri, tuttavia, non c'è stato nulla da fare.
Gli altri 23 restano ricoverati in condizioni che richiedono cure intensive. Il loro destino è ancora incerto.
Una malattia che può uccidere in poche ore
La responsabile dell'intossicazione è una sostanza chiamata ipoglicina A, contenuta nei semi e nei germogli dell'acero di monte. Una volta ingerita, può provocare gravi danni muscolari, compromettendo anche il funzionamento del cuore e dei muscoli respiratori.
I sintomi comprendono debolezza, rigidità nei movimenti, tremori, sudorazione intensa e urine di colore marrone scuro. Nei casi più gravi, gli animali si accasciano al suolo e non riescono più a rialzarsi. La malattia non è contagiosa, ma può essere letale nel giro di poche ore.
«Circa tre quarti dei casi di miopatia atipica da pascolo si verificano in autunno», spiega a 20 Minuten Lucia Unger, docente di medicina interna presso la Clinica equina dell'Università di Berna.
Il vento può trasportare grandi quantità di semi tossici sui pascoli. Quest'anno, sottolinea l'esperta, gli alberi ne hanno prodotti in quantità particolarmente elevate.
«Quando la concentrazione di tossine è alta, possono bastare appena 30 semi per provocare sintomi di avvelenamento in un cavallo di 500 chilogrammi».
Nessun antidoto, mortalità fino a quasi il 100%
La gravità della malattia emerge anche dai dati sulla mortalità. A seconda dei focolai e delle regioni, il tasso oscilla tra il 40% e quasi il 100%.
«Purtroppo non esiste un antidoto», precisa la specialista. Le cure consistono in trattamenti intensivi con infusioni, antidolorifici e vitamine, nel tentativo di sostenere l'organismo degli animali colpiti.
La prognosi peggiora sensibilmente quando i cavalli non riescono più a stare in piedi oppure manifestano segni di insufficienza cardiaca o respiratoria.
Per prevenire le intossicazioni, Unger raccomanda di eliminare i semi di acero di monte dai pascoli o di evitare le superfici contaminate. Particolare attenzione è necessaria in autunno e in primavera. È inoltre importante garantire agli animali una quantità sufficiente di foraggio di buona qualità, anche se per molte aziende agricole queste misure possono risultare difficili da applicare.
Il dramma della famiglia: «Non dormiamo quasi più»
A Cortébert, intanto, la famiglia Geiser continua ad attendere notizie dalle cliniche veterinarie.
Alla sofferenza per la perdita degli animali e all'incertezza sulle condizioni dei sopravvissuti si aggiungono le preoccupazioni economiche. Le spese veterinarie potrebbero raggiungere diverse decine di migliaia di franchi.
«Ho paura delle conseguenze finanziarie. Prevediamo fatture veterinarie per diverse decine di migliaia di franchi e non sappiamo come riusciremo a pagarle», spiega la proprietaria.
A queste spese si aggiunge il valore degli animali deceduti, che la famiglia stima a sua volta in diverse decine di migliaia di franchi.
Per aiutare i Geiser ad affrontare la situazione, una persona vicina alla famiglia ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.