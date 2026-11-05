13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero

«È stato un incubo»

Tutto è cominciato sabato, quando la famiglia ha prelevato due cavalli dal pascolo e si è accorta che qualcosa non andava. «Stavano malissimo. È stato un incubo», ricorda la proprietaria. I sintomi hanno immediatamente fatto sospettare una miopatia atipica da pascolo, una grave malattia muscolare provocata dall'ingestione di sostanze tossiche presenti nei semi e nei germogli dell'acero di monte.

La preoccupazione si è rapidamente estesa agli altri animali. «Eravamo molto preoccupati per l'intera mandria, perché nel pascolo c'erano 36 cavalli».