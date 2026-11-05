Swiss Re: utile netto in aumento dopo nove mesi
Significativo balzo nei profitti della riassicurazione vita dopo le rettifiche dell'anno precedente.
ZURIGO - Il gigante della riassicurazione Swiss Re ha registrato un aumento dell'utile netto nei primi nove mesi dell'anno, superando i 4 miliardi di dollari (3,3 miliardi di franchi). Il gruppo ritiene quindi di essere "sulla buona strada" per raggiungere il proprio obiettivo per l'intero anno.
Da gennaio a settembre 2026, l'utile del gruppo è infatti cresciuto del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo i 4,17 miliardi di dollari, ha indicato oggi in una nota Swiss Re. Il fatturato del riassicuratore è invece diminuito del 3% a 31,2 miliardi di dollari.
Nel settore più importante, la riassicurazione danni (P&C Re), Swiss Re ha potuto beneficiare di un impatto delle catastrofi naturali inferiore alle previsioni, ma anche di un "solido risultato degli investimenti", viene precisato nel comunicato.
Nel settore della riassicurazione vita (L&H Re), l'utile è aumentato in modo molto significativo, con un incremento del 43% a 1,53 miliardi di dollari, dopo che l'anno precedente il gruppo aveva effettuato ingenti rettifiche di valore in questo settore.
Con questo risultato, il riassicuratore ha nettamente superato le stime degli analisti interrogati dell'agenzia AWP relative all'utile. Questi ultimi avevano previsto in media un risultato di 3,97 miliardi di dollari per i primi nove mesi. Per quanto riguarda l'utile netto di L&H Re, si aspettavano 1,47 miliardi.
Grazie a questi risultati, Swiss Re è sulla buona strada per raggiungere i propri obiettivi annuali. Per il 2026, il gruppo si è posto l'obiettivo di realizzare un utile di "almeno 4,5 miliardi di dollari".