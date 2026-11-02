A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli
Le autorità indagano sulle cause che hanno portato la giovane sulla carreggiata e invitano eventuali testimoni a farsi avanti.
MARSENS - Una ragazza di 19 anni è morta dopo essere stata investita da diversi veicoli sull'autostrada A12, nel Canton Friburgo. La tragedia si è consumata domenica 1° novembre, attorno alle 18.45, all'altezza di Marsens, tra Rossens e Bulle.
Secondo le prime informazioni raccolte dalla Polizia cantonale friburghese, la giovane si trovava sull'autostrada quando è stata travolta da alcuni veicoli che circolavano in direzione di Vevey, provenienti da Friburgo.
Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia e i soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 19enne.
Autostrada chiusa per sei ore
Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, l'A12 è stata completamente chiusa al traffico tra Rossens e Bulle per circa sei ore.
All'intervento hanno partecipato anche i pompieri del Battaglione Sud e il Servizio intercantonale di manutenzione della rete autostradale (SIERA). È stata inoltre mobilitata un'équipe specializzata nel sostegno psicologico d'emergenza per assistere le persone coinvolte.
I veicoli incidentati sono stati recuperati da un servizio di soccorso stradale, mentre una ditta specializzata è intervenuta per ripristinare la carreggiata.
Indagini in corso e appello ai testimoni
Le circostanze esatte dell'incidente restano da chiarire. Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare come la giovane sia finita sull'autostrada.
La Polizia cantonale friburghese ha lanciato un appello a eventuali testimoni. Chiunque abbia assistito all'accaduto o disponga di informazioni utili alle indagini è invitato a contattare il numero 026 347 01 17.