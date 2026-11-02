Nasce una fondazione in memoria di una giovane vittima del rogo
Creata dalla famiglia di Alix Perroud, morta nell'incendio di Capodanno, sosterrà bambini e giovani attraverso attività sportive, artistiche e culturali.
Creata dalla famiglia di Alix Perroud, morta nell'incendio di Capodanno, sosterrà bambini e giovani attraverso attività sportive, artistiche e culturali.
CRANS-MONTANA - CRANS-MONTANA - Una nuova fondazione a sostegno delle vittime dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana (VS) è stata creata venerdì scorso. L'iniziativa è nata dalla volontà di una famiglia vodese che, nella tragedia, ha perso una figlia e una sorella.
La Fondazione Alix Perroud porta il nome della giovane scomparsa e si propone di aiutare le vittime offrendo loro ciò che sarebbe stato particolarmente caro ad Alix. È quanto spiegano i genitori della ragazza in un comunicato diffuso oggi.
L'obiettivo è colmare un vuoto che non riguarda né la ricerca né le cure mediche, ma piuttosto il benessere delle persone, la possibilità di svolgere attività e la creazione di legami sociali.
La fondazione intende inoltre accompagnare bambini e giovani in difficoltà, privilegiando iniziative a livello locale. Il sostegno si concretizzerà attraverso il finanziamento di attività artistiche, sportive e culturali, oltre che mediante aiuti in ambito scolastico.
La serata inaugurale della Fondazione Alix Perroud si è svolta venerdì scorso al Museo Olimpico di Losanna, alla presenza di oltre 400 persone.