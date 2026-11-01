Giubiasco
Ex docente delle Medie di Giubiasco, c'è la data del processo
Il 37enne è accusato di reati nella sfera intima ai danni di allieve minorenni.
Ti-Press / Samuel Golay
Fonte LaRegione
Ex docente delle Medie di Giubiasco, c'è la data del processo
Il 37enne è accusato di reati nella sfera intima ai danni di allieve minorenni.
GIUBIASCO - Comparirà davanti alla Corte delle Assise criminali di Lugano lunedì 18 gennaio l'ex docente delle scuole medie di Giubiasco, arrestato lo scorso 17 marzo. Il 37enne è accusato di reati nella sfera intima ai danni di allieve minorenni. La notizia è stata anticipata oggi da LaRegione.
Il Ministero pubblico aveva disposto il rinvio a giudizio lo scorso primo ottobre. All'uomo vengono contestati atti sessuali con fanciulli, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute e messa a disposizione di un veicolo a motore a una persona sprovvista di patente.
Il dibattimento sarà presieduto dal giudice Amos Pagnamenta, affiancato dagli assessori giurati. A sostenere l'accusa sarà la procuratrice pubblica Valentina Tuoni.
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