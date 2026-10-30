Dove l'acqua lo aveva spezzato

Quella notte

Quello che è accaduto nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024 non potrà essere scordato. Non solo in Vallemaggia ma in tutto il resto del nostro cantone, spettatore inerme di quella tragedia. L'alluvione lampo che si è riversata sulla regione. La furia dell'acqua che ha raschiato il fondovalle portandosi via tutto ciò che ha incontrato. Decine di frane. La valle spaccata in due parti. Massi e pietre che hanno fatto a pezzi strade, frantumato abitazioni e scavato ferite che, anche una volta cicatrizzate, continueranno a fare male.

E poi le vite cancellate. Otto in tutto. Sette persone sono state rinvenute e identificate nei giorni successivi. Tre a Fontana ─ tutte cittadine tedesche residenti nel Baden-Württemberg, una di 76 e due di 73 anni. Due a Riveo ─ un 67enne del Locarnese e una 61enne svizzera del canton Basilea Campagna ─, rinvenuti nel greto della Maggia. E le ultime due ─ un 66enne svizzero del canton Basilea Campagna e una 67enne del Locarnese ─ sempre nel greto del fiume, ma all'altezza di Cevio. L'ottava invece, un giovane domiciliato nella valle, non è stata mai rintracciata e tuttora risulta come dispersa.