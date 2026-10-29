Dietro le luci di Tokyo: i figli dimenticati tra droga, prostituzione e morte

Koeke è una rapper e una icona, così viene definita nella comunità dei Toyoko Kids. «Il mio sogno era essere famosa, fin dall'età di cinque anni guardavo sempre YouTube. Sono famosa, è la sensazione più bella del mondo» racconta la ragazza che con Alco ha scritto un brano per mettere in guardia i coetanei dai pericoli della vita di strada. «Quando sono entrata alle medie ho resistito una settimana-racconta Kaoke- tutti si conoscevano già e io ero sola e senza amici. Invece di andare a scuola ho iniziato a venire a Toyoko e ora è casa mia».

Un posto dove sentirsi a casa

I ragazzi, buttati in strada e visibilmente strafatti, si animano solo all'arrivo di Aoi, ventiseienne direttrice dell'associazione Nihon Kakekomidera, che aiuta i ragazzi emarginati e soli offrendo loro un pasto caldo e quel sostegno di cui sono lasciati privi.