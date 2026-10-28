Il guasto ai computer e la decisione fatale al centro di controllo

«Intorno alle 8:30 approssimativamente il sistema di controllo LZB della stazione di Urda, a Toledo, è venuto meno a seguito di un guasto di 3 computer della rete». Ne è conseguito che «un tratto di 63 chilometri della linea» dell'alta velocità «è rimasto senza il sistema di sicurezza», ha spiegato Puente. «Questo produce il fermo automatico di tutti i treni che circolano sul tratto, che in questo momento erano sei», tra cui l'Ave di Renfe e l'Iryo coinvolti nell'incidente. A quel punto, con i convogli bloccati, la gestione è passata al Centro di controllo di Adif di Atocha, operativo 24 ore su 24. «Alle 8:36 viene presa la decisione che il treno Renfe riprenda la marcia con regolarità». Una scelta definita da Puente «un errore inspiegabile»: più avanti, all'ingresso della stazione di Urda, si trovava infatti il treno Iryo fermo e il semaforo ferroviario era rosso.

Il ministro ha spiegato che, tra le 8:36 e le 8:54, ora dell'impatto, il treno Renfe ha percorso 25 chilometri in 17 minuti, raggiungendo i 200 km/h, prima di investire in pieno il convoglio Iryo, «col risultato gravissimo di molte vittime e feriti». «C'era il tempo di correggere l'errore» al Centro di controllo di Atocha, «ma non è stato fatto», ha aggiunto Puente.