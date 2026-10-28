Muore dopo l'attacco di due leopardi: lavorava allo zoo da 40 anni

Un dettaglio rende la vicenda ancora più drammatica. Secondo il portale locale Nl Times, la donna, nonostante le gravissime ferite, sarebbe riuscita a impugnare la ricetrasmittente e lanciare l'allarme, avvisando i colleghi di quanto stava accadendo. I soccorsi sono intervenuti e la guardiana è stata trasportata in elicottero all'ospedale, dove è arrivata in condizioni critiche. Purtroppo, ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato vano.

La direzione del Beekse Bergen ha annunciato l'apertura di un'indagine indipendente per fare piena luce sull'accaduto. Intanto, il parco piange una dipendente che era diventata parte della sua storia. Aveva iniziato a lavorare nella struttura a soli 17 anni e, pur con alcune interruzioni, vi aveva dedicato quattro decenni. «La sua scomparsa ci ha profondamente scossi; i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari. In questo momento, la nostra priorità è offrire sostegno ai suoi familiari e ai colleghi», si legge nel comunicato diffuso dalla direzione.