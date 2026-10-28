Sgominata la banda dei furti del Nord Italia

MILANO - Quattro persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato tra Milano, Monza e Vercelli, con l'accusa di aver commesso oltre trenta furti tra Lombardia e Veneto. Si tratta di due cittadini albanesi di 30 e 36 anni e di due italiani di 47 e 56 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo, di furti in abitazioni, farmacie, bar e pizzerie, oltre che di ricettazione, anche di armi da fuoco. A renderlo noto è stata la Questura di Milano.