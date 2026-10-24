Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

In montagna raffiche fino a 150 km/h

La situazione sarà decisamente più critica in montagna. Sulle alture del Giura, sulle cime prealpine e nelle zone alpine più esposte sono attese raffiche tra i 100 e i 130 km/h, con punte che potrebbero raggiungere localmente i 150 km/h. Si tratta di velocità paragonabili a quelle di un uragano. Il meteorologo Peter Wick precisa tuttavia che non sono previste condizioni simili in pianura: per parlare di venti con forza di uragano occorre infatti superare i 118 km/h.

Particolare attenzione sarà necessaria nel pomeriggio di domenica, quando un fronte freddo attraverserà la Svizzera. «Durante i rovesci più intensi, i forti venti presenti in quota possono raggiungere anche le zone più basse, provocando localmente raffiche improvvise e particolarmente violente», spiega Wick a 20 Minuten.