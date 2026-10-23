Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine
Il giovane, 28enne residente nella regione, è riuscito a dileguarsi nei boschi dopo l'aggressione in centro a Lavena Ponte Tresa.
LAVENA PONTE TRESA - Ha aggredito un agente della polizia locale italiana, colpendolo ripetutamente al volto e alla testa, prima di fuggire in direzione del confine. Protagonista dell'episodio un 28enne ticinese, residente nel Malcantone.
Come riferisce La Prealpina, i fatti sono avvenuti giovedì, poco dopo le 14.30, nel centro di Lavena Ponte Tresa. Una pattuglia ha notato il giovane sfrecciare sul marciapiede a bordo di un monopattino privo di targa.
In seguito al fermo è poi scattata una colluttazione, al termine della quale il giovane ha tentato di allontanarsi a piedi. Inseguito dagli uomini della polizia locale, si è voltato e ha sferrato un pugno al volto di un agente di 34 anni, facendolo cadere.
Il 28enne è poi risalito sul monopattino ed è fuggito verso il valico di Cremenaga, evitando quello di Ponte Tresa, dove nel frattempo era stato diramato l'allarme. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri della Compagnia di Luino.
L'agente ferito è stato soccorso dalla Croce Rossa Italiana di Luino e trasportato in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese. La prognosi resta riservata.
Secondo quanto riportato dal quotidiano, la Procura di Varese valuterà, sulla base della gravità delle lesioni, se (e come) procedere penalmente.
L'aggressione è stata ripresa sia dalle telecamere di sorveglianza comunali sia dalle bodycam degli agenti, immagini che hanno consentito di identificare rapidamente il responsabile.
Stando a quanto appreso da tio.ch, il giovane si sarebbe presentato questo venerdì mattina presso il posto di polizia della Cantonale di Caslano.