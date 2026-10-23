Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine

In seguito al fermo è poi scattata una colluttazione, al termine della quale il giovane ha tentato di allontanarsi a piedi. Inseguito dagli uomini della polizia locale, si è voltato e ha sferrato un pugno al volto di un agente di 34 anni, facendolo cadere.

Il 28enne è poi risalito sul monopattino ed è fuggito verso il valico di Cremenaga, evitando quello di Ponte Tresa, dove nel frattempo era stato diramato l'allarme. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri della Compagnia di Luino.