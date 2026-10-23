«Le nostre vite segrete: a volte c'è chi si arrabbia e ci insulta»

Inconvenienti

«La solitudine è collegata a tante altre situazioni – riprende Jacqueline –. Sovente non si ha una persona con cui confidarsi. Noi stiamo in ascolto, non diamo consigli. Cerchiamo di mettere ordine nella persona, facendo leva sulle risorse che ha già».

«A volte – sottolinea l'ospite misteriosa – c'è chi ci chiama a ripetizione. Altre chi ha pretese eccessive. Altre ancora chi si altera. Ogni tanto ci arriva qualche insulto perché magari è presente un disagio psichico. Noi lo diciamo sempre: non siamo terapeuti. D'altra parte non possiamo dire a nessuno di essere volontari. Nemmeno agli amici».