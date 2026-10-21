Social sul gabinetto, un'accoppiata pericolosa

Dottor Morri, utilizzare lo smartphone mentre si è seduti sul WC può davvero provocare problemi di salute?

«Sì, è un'affermazione corretta. La postura che assumiamo sul WC non è ottimale. Teoricamente, per evacuare dovremmo adottare una posizione simile a quella utilizzata nei bagni alla turca, caricando il peso sulle gambe. Quando invece siamo seduti sulla toilette, la pressione venosa tende a concentrarsi nella parte più bassa del corpo, in particolare nella zona anale e rettale».

Che cosa succede esattamente alle vene quando rimaniamo seduti troppo a lungo?

«Durante l'evacuazione, quando spingiamo con l'addome, esercitiamo quello che viene chiamato torchio addominale. Questo aumenta ulteriormente la pressione all'interno delle vene. Di conseguenza, le vene dell'ano e del retto si dilatano, tendono a fuoriuscire e aumenta la loro congestione. Se una persona rimane a lungo sul gabinetto, questa pressione ha più tempo per agire e può provocare un progressivo sfiancamento delle pareti venose».