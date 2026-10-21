SERRAVALLE-MALVAGLIA
Massi sulla carreggiata e strada chiusa
Le autorità e i tecnici sono intervenuti tempestivamente, mentre la circolazione resta interdetta fino a nuovo avviso
FVR / M. Franjo
Fonte FM / Franjo M.
Massi sulla carreggiata e strada chiusa
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Massi sulla carreggiata e strada chiusa
Le autorità e i tecnici sono intervenuti tempestivamente, mentre la circolazione resta interdetta fino a nuovo avviso
Massi sulla carreggiata e strada chiusa
Le autorità e i tecnici sono intervenuti tempestivamente, mentre la circolazione resta interdetta fino a nuovo avviso
SERRAVALLE-MALVAGLIA - Questa notte poco dopo le 4, sulla strada in Via Valle Malvaglia e incrocio Via Grussa, si è verificato uno smottamento. Sulla strada sono caduti due massi bloccando la carreggiata.
Sul posto sono giunti i Pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Biasca la Polizia Cantonale e i tecnici del Comune e il Geologo. Al momento fino nuovo avviso la strada rimane chiusa alla circolazione e la circolazione deviata su strade secondarie.
Non si lamentano feriti o danni particolari a cose o veicoli.
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