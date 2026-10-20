Dopo Parigi, lo sciopero giovanile arriverà anche in Ticino

Sciopero giovanile previsto per il 20 novembre

Il 20 novembre sono dunque previste manifestazioni in diverse città svizzere. La Gioventù socialista coordinerà le iniziative, che saranno organizzate autonomamente a livello locale. «Con lo sciopero giovanile protestiamo contro la militarizzazione e la politica di austerità in Europa», spiega Berthod.

Il giovane non si aspetta disordini come quelli avvenuti in Francia, dove nel fine settimana sono state arrestate oltre 1'200 persone e diverse centinaia di poliziotti sono rimasti feriti. Il giovane socialista afferma di non essersi accorto delle violenze, perché si trovava nella parte anteriore di un corteo autorizzato.