Un agente: «Abbiamo arrestato anche svizzeri»

«Abbiamo arrestato persino svizzeri e svedesi»

A portare la dimensione internazionale nel racconto delle violenze è stato un agente di polizia intervenuto ai microfoni dell’emittente BFM, nella trasmissione mattutina «Apolline Matin». Tra le persone fermate, ha riferito, c’erano anche cittadini stranieri: «Non erano studenti! Abbiamo arrestato persino svizzeri e svedesi». Secondo il suo racconto, alcuni gruppi sarebbero stati organizzati dall’estero.