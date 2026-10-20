Striscioni provocatori: blitz nella notte
Le scritte sugli striscioni rilanciano le tensioni dopo la manifestazione antifascista di sabato
Le scritte sugli striscioni rilanciano le tensioni dopo la manifestazione antifascista di sabato
LUGANO - Due persone sarebbero state viste nella notte mentre affiggevano degli striscioni in due punti della città: uno sulla facciata del Municipio e l'altro all'Autosilo Balestra. A segnalarlo è una cittadina che, durante una passeggiata notturna, racconta di aver assistito alla scena.
Su uno dei due striscioni si legge «Municipio senza palle! Ma le autorizzazioni solo noi dobbiamo farle». Su quello affisso sulle balconate dell'autosilo Balestra: «Polizia con le mani legate = città imbrattate!»
Quanto alla matrice, le scritte portano a chiare lettere la firma F.N.E. che sta per Fronte nazionale elvetico. Dunque la sortita sarebbe da collegarsi a quanto avvenuto sabato nel centro di Lugano. Circa un centinaio, infatti, aveva composto un corteo antifascista che aveva sfilato tra bandiere, musica e striscioni contro xenofobia, razzismo e sessismo.