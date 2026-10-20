Striscioni provocatori: blitz nella notte

Su uno dei due striscioni si legge «Municipio senza palle! Ma le autorizzazioni solo noi dobbiamo farle». Su quello affisso sulle balconate dell'autosilo Balestra: «Polizia con le mani legate = città imbrattate!»

Quanto alla matrice, le scritte portano a chiare lettere la firma F.N.E. che sta per Fronte nazionale elvetico. Dunque la sortita sarebbe da collegarsi a quanto avvenuto sabato nel centro di Lugano. Circa un centinaio, infatti, aveva composto un corteo antifascista che aveva sfilato tra bandiere, musica e striscioni contro xenofobia, razzismo e sessismo.